« Je m’inspirais de Greenwood lorsqu’il était à l’OM. »

Keyliane Abdallah continue de prendre de l’importance dans la rotation offensive de l’OM. Interrogé par BFM Marseille sur la succession de Mason Greenwood, le jeune attaquant marseillais assure ne pas ressentir de pression particulière, même s’il sait que les attentes seront fortes après le passage de l’Anglais.

« Ce n’est pas une pression »

Keyliane Abdallah ne veut pas se laisser écraser par la comparaison avec Mason Greenwood.

Dans une interview accordée à BFM Marseille, le jeune Marseillais a expliqué qu’il connaissait parfaitement le niveau d’exigence qui accompagne ce rôle.

« La succession de Greenwood ? Ce n’est pas une pression. Passer après Mason avec ses stats… on attendra beaucoup de toi. Je ne me mets pas de pression pour ça, car ça me mettrait plus en difficulté. »

Une réponse qui montre la volonté d’Abdallah de rester concentré sur sa propre progression, alors qu’il commence à s’installer dans le groupe de Bruno Genesio.

Sa valeur théorique a récemment fortement augmenté après son bon début de saison.

« Je m’inspirais de lui »

Abdallah reconnaît tout de même avoir observé de près Greenwood lors de son passage à Marseille.

« Mais je m’inspirais de lui lorsqu’il était à l’OM. »

Le jeune attaquant pouvait difficilement trouver meilleur exemple dans le registre offensif. Greenwood avait marqué par son efficacité, sa capacité à éliminer et son impact statistique.

Pour Abdallah, l’enjeu est désormais de reprendre certains de ces repères sans chercher à copier son prédécesseur.

Une place à gagner dans la durée

Le contexte peut lui offrir des opportunités. L’OM doit gérer un effectif resserré et un calendrier chargé, ce qui pourrait ouvrir davantage de minutes aux jeunes.

Bruno Genesio doit déjà composer avec plusieurs absences et un enchaînement très dense à la reprise.

Abdallah a déjà montré qu’il pouvait répondre présent lorsqu’il était utilisé. Désormais, le défi est de confirmer sur la durée.

La comparaison avec Greenwood sera forcément présente, mais le Marseillais veut avancer sans se laisser enfermer par cette succession.