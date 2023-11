Après la rencontre très décevante de l’OM, l’After Foot a debriefer la rencontre sur RMC. Pour le consultant Kevin Diaz, le problème est surtout individuel, notamment avec Joaquin Correa.

Correa est l’une des grosses déceptions de ce début de saison. L’Argentin, nonchalant et peu efficace sur la pelouse frustre les observateurs et les supporters. Ce samedi encore à Strasbourg, l’ancien joueur de l’Inter a été très moyen. L’attaquant est pointé du doigt par Kevin Diaz dans l’After Foot sur RMC.

Mais Correa, je ne peux pas. Depuis qu’il est à l’OM, je suis désolé…

« A Marseille, il n’y a pas de progrès et au final, changer un entraîneur, ce n’est pas toujours la meilleure solution même si parfois mentalement ou tactiquement, il y a un effet qui peut faire évoluer certains joueurs et l’équipe dans le bon sens… On retrouve des failles individuelles dans cette équipe de l’OM. Je suis désolé mais en première mi-temps, la défense centrale, que ce soit Balerdi ou Mbemba, ils n’assurent pas et ne rassurent pas les supporters marseillais. Au milieu, Kondogbia et Veretout c’est très correct. Par contre, les quatre offensifs… Ndiaye, j’aime, parce que c’est un joueur qui envoie, qui a des qualités, qui est volontaire… Mais que ce soit lui, Harit ou Correa, Vitinha… Ce n’est pas aujourd’hui du niveau top 5 de Ligue 1. Aubameyang ce n’est pas bien mieux malheureusement. Sarr non plus. Ounahi n’est pas non plus un joueur capable d’aller dans une équipe du TOP 3 en Ligue 1… C’est inquiétant. Un joueur peut avoir une méforme mais la méforme de certain dure depuis un bail. (…) Mais Correa, je ne peux pas. Depuis qu’il est à l’OM, je suis désolé… Je ne comprends pas comment ce mec est titulaire à l’OM. Il fait une reprise du genou à un moment. Il doit l’attaquer du plat du pied, la frappe au sol… L’arrêt est beau du gardien mais quand est-ce que tu as vu un attaquant marquer de la cuisse? C’est rare quand même. Même son geste n’est pas précis malgré l’arrêt de Sels. »

Strasbourg – OM (1-1) : Très faible, très inquiétant et Offensivement Nul !

