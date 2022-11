« Je pense que la nuit Longoria doit se demander : est-ce que j’ai bien fait de nommer Igor Tudor à la tête de l’équipe première de l’OM ? »

L’Olympique de Marseille est dans une série compliquée avec une seule victoire et un nul pour cinq défaites lors des sept derniers matchs. Alors que la trêve pour la Coupe du Monde se profile, beaucoup se posent des questions sur Igor Tudor…

Il ne reste que deux rencontres à l’entraîneur croate pour renverser la tendance. Le ressenti du chroniqueur de RMC Sport, Jonathan MacHardy, c’est que Pablo Longoria pourrait vite se poser des questions sur son choix sur le banc si l’OM ne réussit pas de bons résultats face à Lyon et Monaco…

« Il a deux matchs qui sont deux finales pour rester l’entraîneur de l’Olympique de Marseille »

« C’est rafraichissant d’entendre Igor Tudor faire son mea culpa en conférence de presse. Maintenant toutes ces belles paroles ne vaudront rien s’il n’y a pas un résultat contre l’OL. J’insiste là-dessus, il faut absolument que Marseille gagne contre Lyon sinon ça risque de devenir très très chaud pour Tudor. On sait que Pablo Longoria c’est quelqu’un de réactif, et même si Tudor c’est son choix, je pense qu’il y a déjà deux, trois questions qui doivent se poser dans la tête de notre ami Pablo qui est un grand insomniaque. Je pense que la nuit il doit se demander : est-ce que j’ai bien fait de nommer Igor Tudor à la tête de l’équipe première de l’OM ? Il a deux matchs qui sont deux finales pour rester l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. J’en suis convaincu, c’est pas une info, juste un ressenti. Très franchement quand on voit le matériel à sa disposition, on a pas franchement de quoi être déçu de voir l’OM terminer quatrième de cette poule de Ligue des Champions. Même si ce n’était pas la poule la plus compliquée de la compétition mais il faut bien se rendre compte que c’est le niveau : Marseille, c’est chapeau 4. » Jonathan MacHardy – Source : RMC Sport

🗣 « Je pense que Tudor a deux finales pour rester à la tête de l’OM » ⚪🔵 @Jonatan_M13 pense que Longoria se pose des questions sur Tudor et que les matchs contre Lyon et Monaco seront cruciaux. pic.twitter.com/Un0nJdhutj — After Foot RMC (@AfterRMC) November 4, 2022