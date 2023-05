« Je supporte l’OM depuis que je suis né ! »

Dans notre nouvelle émission Débat Rap Marseille (disponible sur notre chaine Youtube @footballclubdemarseille) , le jeune rappeur marseullais Thabiti revient sur sa passion pour l’OM que lui a inculqué son père. Il évoque également ses jeunes années à Marseille-Consolat.

À l’occasion de la sortie à venir de l’album « Chroniques de Mars 3 », le rappeur Thabiti était l’invité de Débat Rap Marseille. Il est revenu sur sa passion pour l’Olympique de Marseille et sur sa première fois au Stade Vélodrome. L’interprète de « 13D » s’est remémoré aussi ses premières années avec un ballon à Marseille Consolat, le club de son quartier.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : prolongation de 2 ans pour un taulier du vestiaire en fin de contrat ?

Dans ma famille, on est tous supporter de l’OM

Il explique pour Débat Rap Marseille l’origine de sa passion pour le club phocéen : « Je suis fan de l’OM depuis que je suis tout petit. Je suis né avec l’OM. Dans ma famille, on est tous supporter de l’OM. C’est mon père qui m’a inculqué ça. Je me rappelle quand j’étais petit, il criait devant les matchs, il s’énervait. J’ai grandi avec ça. Je suis devenu comme lui, fan de l’OM. Mon premier match au Stade ? C’était contre un club qui n’est même plus en Ligue 1. Sedan je crois. On avait perdu, ça m’avait marqué. C’était à l’époque de Toifilou Maoulida. J’ai surtout retenu l’ambiance lors du premier match. Le stade Vélodrome était encore ouvert. (…) Le club existe toujours, il a seulement changé de nom. J’ai joué à Marseille-Consolat quand j’avais 10 ans et j’ai dû arrêter à 14 ans. Quand on est du quartier, on est obligé de jouer au foot à Consolat. »