Jean-Louis Gasset s'est éteint à l'âge de 72 ans
OM Actualités

Jean-Louis Gasset s’est éteint à l’âge de 72 ans

Par Rédaction FCM - Mis à jour le - Publié le
L'entraineur de l'Olympique de Marseille Gasset au stade vélodrome en 2024 @iconsport

Le football français est en deuil. L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille et grand technicien français Jean-Louis Gasset est décédé ce vendredi à l’âge de 72 ans.

Jean‑Louis Gasset, ancien entraîneur et adjoint respecté, notamment à l’Olympique de Marseille, est mort. Agé de 72 ans, sa disparition provoque une vive émotion parmi les clubs qu’il a marqués, les joueurs qu’il a encadrés et les supporters.

Natif de Montpellier, il a dédié sa vie au football. Fils de Bernard Gasset, l’un des membres fondateurs du club Pailladin, il a d’abord été joueur avant de devenir éducateur puis entraîneur principal de Montpellier à trois reprises. Reconnu pour son professionnalisme et sa pédagogie, il a su transmettre sa passion et son savoir à de nombreuses générations de footballeurs.

Un entraîneur apprécié et respecté dans tous les clubs

Au-delà de Montpellier, Jean‑Louis Gasset a enrichi sa carrière dans plusieurs clubs français. Il a été adjoint au Paris-Saint-Germain et à Bordeaux notamment sous la direction de Laurent Blanc, apportant son expertise tactique et son sens du collectif. Sa réputation de technicien compétent et humain l’a également conduit à l’étranger, notamment en Côte d’Ivoire, où il a participé au développement de l’équipe nationale.

Son passage à l’OM restera dans les mémoires de tous les supporters bleu et blanc, pour sa rigueur, sa capacité à créer une identité de jeu et son rôle de relais avec les joueurs. Beaucoup retiendront son parcours jusqu’en demi-finale de Ligue Europa en 2024, qui restera comme un souvenir marquant de son passage de 6 mois au Vélodrome. La victoire aux tirs au but à domicile contre Benfica en quart de finale (1-0) est le sommet de son court passage à Marseille, mais que l’on n’oubliera pas de sitôt.

 

