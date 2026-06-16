Jean-Pierre Papin : de “J’en peux plus” au “Grantatakan”

Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Jean-Pierre Papin (JPP) est revenu sur ses années marseillaises d’abord comme attaquant emblématique du club entre 1986 et 1992, puis comme entraîneur de la réserve entre 2023 et 2025. Un double passage marqué par la passion, les doutes, et une amitié indéfectible avec Bernard Tapie.

Un club difficile à apprivoiser

L’Olympique de Marseille n’est pas un club comme les autres. S’y imposer exige rigueur, travail… et un solide caractère. JPP en a fait l’expérience dès son arrivée sur la Canebière : “À Marseille, les gens connaissent le foot, ils savent porter un jugement sur des joueurs.” Les supporters olympiens sont exigeants, et ils ne s’en cachent pas.

Sa première saison en est l’illustration parfaite. Auteur de 13 buts, mais sur un ratio de 45 occasions manquées, Papin devient rapidement la cible d’une ironie cruelle dans les tribunes du Vélodrome. Son nom résonne alors d’une façon qu’il n’avait pas anticipée : “JPP = J’en peux plus.” “Je l’ai très mal vécu”, a-t-il confié.

Mais loin de se laisser abattre, il transforme ses lacunes en obsession de travail. “Je faisais 200 reprises de volée à chaque séance. J’ai dû en frapper 1,2 million durant toutes ces années. Cela m’a permis de devenir un vrai tueur.” Le résultat est saisissant : dès la saison suivante, celui que les Marseillais raillaient devient leur “gran tatakan”, et l’un des attaquants les plus redoutables d’Europe.

Bernard Tapie, bien plus qu’un président

Si le terrain a forgé le joueur, c’est en dehors que JPP a trouvé un appui décisif. Bernard Tapie, président charismatique de l’OM et décédé en octobre 2021, a joué un rôle qui dépasse largement le cadre footballistique : “Tapie a été mon père, mon père de substitution. Il m’a beaucoup soutenu affectivement au moment de mon divorce.”

Ces mots, forts et sans détour, disent tout du lien singulier qui unissait les deux hommes. Derrière le président flamboyant et l’attaquant de pointe se cachait une relation humaine profonde, faite de confiance et de soutien mutuel, celle d’un homme qui, au bon moment, a su tendre la main.

Paul Laffisse