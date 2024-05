Jérôme Rothen s’insurge sur le niveau de la Ligue 1 !

Dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien parisien a fustigé le niveau de la Ligue 1 après cette 31ème journée.

Après la victoire de l’OM face à Lens qui clôture cette 31ème journée de Ligue 1, Jérôme Rothen a vivement critiqué le niveau du championnat français.

« Ce qui s’est passé ce week-end malheureusement c’est une anomalie. Dans notre championnat, et on l’a vu tout au long de l’année, on est là et je pense que nous on est bien placé, on fait des émissions tous les jours, on debrief tous les week-end de championnat. Et combien de week-end le lundi qui suit on a débriefé avec le match phare le dimanche soir en disant « Mais qu’est ce que c’est mauvais et on s’embête ».

« Quand je vois le niveau de certains, ils ont baissés de 2 niveaux »

« Sur cette dernière journée qui a en effet un scénario incroyable mais moi je regarde juste la qualité des équipes, déjà les locomotives qu’on doit avoir pour avoir un beau championnat. Quand je vois la qualité de l’effectif et de l’équipe de Lyon, de Marseille, de Lens et de Rennes… C’est des équipes qui doivent être la haut et normalement elles doivent donner la certitude sur des matchs, au moins de nous montrer des choses. Franchement, moi je vois le Rennes – Brest fantastique, 5-4, mais des erreurs techniques incroyables que ça soit offensivement ou défensivement. Quand je vois le classement, la qualité d’une équipe comme Nice, Rennes ou Brest. Quand je vois Lens l’année dernière qui nous a enthousiasmé et maintenant quand je vois le niveau de certains, ils ont baissés de 2 niveaux les gars. »

