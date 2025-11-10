Jeune talent de l’OM : Robinio Vaz fait un choix clair pour son avenir international

Le jeune attaquant de l’Olympique de Marseille, Robinio Vaz, a récemment été au centre de toutes les attentions après que le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, ait approché sa famille pour envisager un éventuel passage sous les couleurs sénégalaises. Selon La Provence, le joueur de 18 ans n’a pour l’instant aucune intention de changer de nationalité sportive et reste focalisé sur son objectif : intégrer les sélections de l’équipe de France.

Une approche sénégalaise restée sans suite

Pape Thiaw, ancien international sénégalais, a suivi de près les performances de Robinio Vaz avec l’OM. Après avoir assisté à l’un de ses matchs, le sélectionneur a pris contact avec l’entourage du jeune joueur pour lui proposer de rejoindre la sélection sénégalaise. Cette démarche s’inscrit dans la volonté du Sénégal de renforcer son effectif avec de jeunes talents binationaux en vue des prochaines échéances internationales.

Malgré cette offre, Robinio Vaz a fait savoir qu’il souhaite poursuivre sa carrière internationale avec la France. Selon les informations publiées par La Provence, le Marseillais de 18 ans reste attaché à son projet tricolore, même après avoir été déçu de ne pas avoir été retenu pour la dernière liste des U19 français. Cette décision reflète sa volonté de se concentrer sur son développement au sein de l’Olympique de Marseille avant de retenter sa chance avec les Bleuets.

Un avenir prometteur sous les couleurs françaises

Auteur de prestations prometteuses avec l’OM, Robinio Vaz continue de progresser dans un club réputé pour révéler de jeunes talents. Malgré la déception de ne pas avoir été appelé en sélection nationale, le jeune attaquant reste confiant et déterminé à montrer ses qualités sur le terrain. Son objectif est clair : consolider sa place dans l’équipe première de l’Olympique de Marseille et espérer une prochaine convocation avec les Bleuets.