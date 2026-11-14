Quelques mois après son départ de l’OM, Darryl Bakola pourrait déjà changer de club. Le milieu français de Sassuolo serait suivi par la Juventus, qui envisagerait une opération importante dès le mercato hivernal.

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Parti de l’Olympique de Marseille pour Sassuolo↗ en février 2026, Darryl Bakola aurait rapidement attiré l’attention en Serie A. Selon La Gazzetta dello Sport, la Juventus Turin étudierait la possibilité de trouver un accord dès janvier avec le club italien. L’objectif serait toutefois de laisser le jeune milieu terminer la saison à Sassuolo avant une éventuelle arrivée à Turin durant l’été 2027.

Une opération estimée entre 25 et 30 millions d’euros

La Juventus envisagerait une transaction comprise entre 25 et 30 millions d’euros pour recruter l’ancien Marseillais. Le club turinois pourrait également intégrer un joueur dans l’opération afin de parvenir à un accord avec Sassuolo↗, alors qu’aucune démarche officielle n’a été annoncée à ce stade. Bakola avait rejoint Sassuolo contre environ 10 millions d’euros fixes, auxquels pouvaient s’ajouter 2 millions de bonus. Plusieurs clubs anglais seraient aussi intéressés par son profil, ce qui pousserait la Juventus à avancer sur ce dossier pour devancer la concurrence. La présence de Giovanni Carnevali pourrait faciliter les discussions, le dirigeant italien ayant participé au recrutement du joueur quelques mois plus tôt.

Bakola s’est distingué face à la Juventus

À seulement 18 ans, Darryl Bakola↗ aurait réussi son adaptation au championnat italien depuis son départ de Marseille. Ses prestations avec Sassuolo auraient convaincu les dirigeants turinois de suivre son évolution, notamment après une rencontre marquante en septembre. Lors de la victoire de Sassuolo face à la Juventus, le jeune Français avait délivré une passe décisive. Cette performance contre son éventuel futur club avait alors retenu l’attention, tandis que les montants évoqués par la presse italienne feraient plus que doubler sa valeur en quelques mois.