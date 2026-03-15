Mercato OM : Darryl Bakola s’explique sur les raisons de son départ à Sassuolo

Quelques semaines après avoir quitté l’Olympique de Marseille, Darryl Bakola a livré ses premières impressions depuis son arrivée en Italie. Transféré pour 10 millions d’euros vers US Sassuolo, le jeune milieu de terrain a évoqué les raisons qui l’ont poussé à rejoindre le club italien ainsi que ses premières sensations dans son nouvel environnement.

Un projet qui l’a convaincu

Dans un entretien accordé à Sassuolo Channel, le joueur formé à Marseille a expliqué que le projet sportif et le cadre de vie avaient pesé dans sa décision de quitter la Provence pour l’Italie.

« J’ai décidé de venir ici parce que le projet me plaisait. C’était un bon club dans une belle ville, et je me suis dit que ce serait formidable pour moi de m’épanouir ici », a confié le jeune milieu.

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Un nouveau défi pour Bakola, qui espère poursuivre sa progression dans un championnat réputé exigeant comme la Serie A.

Les conseils de De Zerbi et de Koné

Avant de finaliser son transfert, Bakola a également échangé avec plusieurs personnes proches de lui. Il a notamment reçu les conseils de Roberto De Zerbi, qui l’a encouragé à profiter pleinement de cette nouvelle étape de sa carrière.

« De Zerbi m’a dit que je devais prendre du plaisir et travailler pour devenir un joueur de haut niveau », a expliqué l’ancien Marseillais.

Le milieu de terrain a aussi discuté avec Ismaël Koné, qui lui a décrit l’environnement du club italien.

« Il m’a dit qu’il y avait une excellente ambiance, que ça me conviendrait bien, que tout le monde était sympa et gentil, et que c’était un club familial », a ajouté Bakola.

Impressionné par Domenico Berardi

Lors de ses premiers entraînements avec Sassuolo, le jeune joueur a rapidement été marqué par le niveau technique de l’attaquant italien Domenico Berardi.