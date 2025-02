La balle perdue pour l’arbitre consultant de l’OM, les 3 arguments pour la sanction de Longoria et le mercato estival 2025… Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce jeudi :

Schneider prend un tacle !

La polémique entre Pablo Longoria et le corps arbitral de Ligue 1 prend une nouvelle tournure après les déclarations du Manager-instructeur des arbitres, Amaury Delerue. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien arbitre international a réagi fermement aux propos tenus par le président de l’Olympique de Marseille, jugeant ses critiques « dramatiques et inacceptables ».

Le conflit entre Pablo Longoria et les officiels du championnat ne cesse de s’intensifier. Ces derniers jours, le dirigeant marseillais a multiplié les critiques à l’encontre des décisions arbitrales, dénonçant un manque d’équité envers son club. Des propos qui ont profondément irrité les arbitres de Ligue 1, au point de susciter une réaction collective sous forme de plainte. Le président olympien a pris 15 matches de suspension mercredi soir !

Un climat tendu entre l’OM et les arbitres

Amaury Delerue a ainsi tenu à rappeler que les hommes en noir ne comptent pas laisser cette situation se détériorer davantage : « Ce qu’a dit Pablo Longoria est dramatique et inacceptable. Les arbitres sont déterminés à ne pas laisser passer, notamment avec cette plainte collective. »

Schneider ? Pas d’amélioration sur le fait de pouvoir discuter avec ce club de manière apaisée et constructive

Si Longoria dénonce une gestion partiale du corps arbitral, Delerue souligne quant à lui les difficultés de communication avec la direction marseillaise malgré l’arrivée d’un arbitre consultant Franck Schneider : » Schneider ? Je ne juge pas son travail, mais je constate simplement que nous ne voyons pas d’amélioration sur le fait de pouvoir discuter avec ce club de manière apaisée et constructive. »

Malgré ces tensions, le responsable des arbitres assure que la porte reste ouverte pour apaiser la situation : « Nous sommes toujours ouverts à pouvoir le faire. Mais pour l’instant, on n’y est pas arrivés. »

Ce bras de fer entre l’OM et les arbitres pourrait bien avoir des conséquences sur la suite de la saison. L’attitude de Pablo Longoria sera scrutée de près, tandis que les instances arbitrales attendent des mesures pour rétablir un climat plus serein. Une situation à suivre de près pour le club phocéen, déjà sous pression sur le terrain comme en dehors.

Trois critères pour une sanction exemplaire

Le président de l’OM, Pablo Longoria, a été lourdement sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP). Pour avoir vivement critiqué l’arbitrage français à l’issue de la défaite de son équipe face à l’AJ Auxerre (3-0), le dirigeant marseillais a été suspendu 15 matchs ferme. Son conseiller institutionnel, Fabrizio Ravanelli, a quant à lui écopé d’une suspension de trois matchs.

Lors de son coup de colère à Auxerre, Pablo Longoria avait répété le mot « corruption » avant de présenter ses regrets dans un entretien accordé à l’AFP. Il avait également qualifié la Ligue 1 de « championnat de merde » et évoqué l’hypothèse d’un départ de l’OM du championnat français.

Ces déclarations n’ont pas été prises à la légère par la commission de discipline. Lors de son audition, qui a duré plus d’une heure, Longoria s’est vu rappeler son « devoir d’exemplarité ». En définitive, la commission a retenu contre lui des « propos injurieux », un « manquement à la charte de l’éthique » et un « comportement portant atteinte à l’image du football ».

À la sortie de l’audition, le président de la commission de discipline, Sébastien Deneux, a expliqué les raisons de cette sanction sévère. Selon lui, trois points ont été déterminants dans la décision.

1. La rareté des propos : « Le premier critère, c’est la rareté des propos. De mémoire de commission, ces termes n’ont pas été employés par d’autres acteurs ces dernières années. C’est un point essentiel », a-t-il souligné.

2. La gravité des accusations : « Ces propos sont réitérés et nombreux. Ils portent atteinte à la sincérité et à l’intégrité du corps arbitral. Or, le respect des arbitres est un principe intangible sur lequel nous ne pouvons pas transiger. Ces déclarations nuisent également à la crédibilité du championnat de France », a-t-il poursuivi.

3. Un passif disciplinaire : « Enfin, il y a l’historique. Le président Longoria avait déjà été sanctionné cette saison. Il avait fait l’objet d’une mise en garde du Conseil national de l’éthique, mais il n’en a manifestement pas tenu compte », a rappelé Sébastien Deneux.

Mercato estival 2025 ouverture le 1er juin !

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a officialisé ce jeudi les dates du mercato estival 2025 en Ligue 1, avec un changement notable. Cette année, la fenêtre des transferts ouvrira ses portes le 1er juin 2025, soit une dizaine de jours plus tôt que les précédentes saisons.

Chaque été, la période du mercato suscite une effervescence particulière, notamment chez les supporters de l’OM. Entre les rumeurs de départs, les spéculations sur les nouvelles recrues et la quête de jeunes talents prometteurs, les passionnés de football scrutent la moindre information, tout en évitant les nombreuses fake news qui circulent.

Ce changement de calendrier a été annoncé par la LFP dans un communiqué officiel : « Réuni le 27 février, le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel a décidé de démarrer le prochain mercato estival le 1er juin 2025. » Cette décision intervient en réponse à une modification apportée par la FIFA concernant l’organisation du Mondial des Clubs 2025.

« Cette ouverture précoce par rapport aux saisons précédentes intervient après la décision de la FIFA d’organiser la Coupe du Monde des Clubs du 14 juin au 13 juillet 2025, et de permettre à chaque association d’un club participant à cette compétition de mettre en place une période de mercato supplémentaire allant du 1er au 10 juin 2025. » explique la LFP.

En revanche, la date de clôture du mercato estival reste encore indéterminée. Les discussions se poursuivent avec les autres ligues européennes afin d’harmoniser les calendriers. « Des discussions sont actuellement en cours avec les autres ligues européennes pour déterminer le jour de clôture du mercato estival, ainsi que la période du mercato d’hiver. » ajoute l’instance dirigeante du football français.

Ainsi, les clubs de Ligue 1 auront la possibilité de débuter leurs transactions dès le début du mois de juin, dans l’attente d’un consensus sur la durée totale de cette période de transferts.