La blessure de Timber, McCourt et de nouveaux investisseurs et le classement de L1… les 3 infos OM de ce lundi !

Voici les trois informations majeures à retenir autour de l’OM en ce lundi 2 mars 2026. Entre l’état de santé de Quinten Timber après l’Olympico, l’évolution stratégique en coulisses et le nouveau classement de Ligue 1 après la 24e journée, l’actualité marseillaise est dense. Tour d’horizon complet.

1/ OM : Beye donne des nouvelles de la blessure de Quinten Timber !

Olympique de Marseille a signé une victoire spectaculaire (3-2) face à Olympique Lyonnais, mais le succès a été terni par la blessure de Quinten Timber.

Une épaule déboîtée pour Quinten Timber

Titulaire dans l’entrejeu, le milieu néerlandais a été contraint de céder sa place à la pause. En conférence de presse, l’entraîneur marseillais Habib Beye a expliqué que ce remplacement était strictement médical : Timber s’est démis l’épaule en première période.

Réduite à la mi-temps, la blessure s’est toutefois révélée trop douloureuse pour lui permettre de reprendre. Le staff a donc préféré ne prendre aucun risque.

Un ajustement tactique payant pour l’OM

Au-delà du coup dur physique, le changement a entraîné une adaptation tactique. Face au losange lyonnais, l’OM a mieux exploité les espaces côté opposé au ballon en seconde période.

Le but décisif d’Igor (qualifié de « fantastique » par son entraîneur) a symbolisé cette lecture stratégique réussie. Reste désormais à connaître la durée d’indisponibilité de Timber, alors que le calendrier s’annonce déterminant dans la course aux places européennes.

2/ OM : Investisseurs, McCourt accélère !

En coulisses, la gouvernance du club évolue sensiblement. Propriété de Frank McCourt depuis 2016, l’OM cherche activement un actionnaire minoritaire.

Shéhérazade Semsar-de Boisséson au cœur du nouvel équilibre

Vice-présidente du conseil de surveillance et dirigeante de McCourt Global, Shéhérazade Semsar-de Boisséson joue désormais un rôle central dans les décisions stratégiques.

Sa présence récente au Vélodrome aux côtés d’Alban Juster (président par intérim) et d’Alessandro Antonello (directeur général) illustre cette montée en puissance. Selon les informations relayées par la presse nationale, elle intervient notamment sur les orientations budgétaires et les discussions institutionnelles, y compris au sein de la LFP.

En parallèle, la situation contractuelle de Pablo Longoria reste en discussion avec les représentants de l’actionnaire majoritaire.

Une valorisation élevée et un ticket d’entrée conséquent

Le clan McCourt valoriserait le club autour de 1,2 milliard d’euros, avec un ticket estimé à environ 400 millions pour 30 % du capital, sans majorité décisionnelle.

D’après les derniers rapports financiers évoqués publiquement :

Environ 500 millions d’euros de pertes cumulées depuis 2016.

Un déficit avant impôts de 105 millions d’euros au 30 juin 2025 selon la méthodologie UEFA.

Un chiffre d’affaires prévisionnel avoisinant 240 millions d’euros cette saison.

La qualification directe en Ligue des champions demeure un levier central pour stabiliser durablement l’équilibre économique du club.

3/ Ligue 1 : l’OM s’impose et se rapproche du podium… Résultats et classement après la J24

Ligue 1 a livré une 24e journée particulièrement disputée, marquée par plusieurs rencontres serrées.

Résultats complets de la 24e journée

RC Strasbourg 1-1 RC Lens

Stade Rennais FC 1-0 Toulouse FC

AS Monaco 2-0 Angers SCO

Le Havre AC 0-1 Paris Saint-Germain

Paris FC 1-0 OGC Nice

LOSC Lille 1-0 FC Nantes

FC Lorient 2-2 AJ Auxerre

FC Metz 0-1 Stade Brestois 29

Olympique de Marseille 3-2 Olympique Lyonnais

Classement des 10 premiers après 24 journées

Paris Saint-Germain – 57 pts RC Lens – 53 pts Olympique Lyonnais – 45 pts Olympique de Marseille – 43 pts LOSC Lille – 40 pts Stade Rennais FC – 40 pts AS Monaco – 37 pts RC Strasbourg – 35 pts Stade Brestois 29 – 33 pts FC Lorient – 33 pts

Grâce à ce succès dans l’Olympico, l’OM revient à deux points du podium et reste pleinement engagé dans la lutte pour la Ligue des champions. Derrière le duo de tête, la bataille s’annonce intense jusqu’au printemps.