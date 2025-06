La C1 pour Paris ? L’OM reste debout, et l’histoire continue plus que jamais !

Le verdict est tombé. Ce samedi 31 mai, le PSG a survolé la finale face à l’Inter Milan (5-0) et soulevé sa première Ligue des Champions. Un événement fort, difficile à ignorer pour tout Marseillais. Car, après plus de trente ans, l’OM n’est donc plus le seul club français à avoir remporté la C1.

Oui, “À jamais les premiers” restera pour l’éternité. Rien, ni le temps, ni les titres des autres, n’effacera jamais cette nuit du 26 mai 1993. Cette victoire restera une fierté légitime, une fondation solide dans l’histoire de l’OM. Mais il faut l’admettre : ce soir, c’est un pan de notre singularité qui s’est effrité. L’unicité de cette C1 en France qui faisait notre fierté est désormais partagée et ça peut faire mal, évidemment. Face à cette réalité, il faut donc maintenant, et plus que jamais, avoir le courage de relever la tête, de se détacher du passé sans l’oublier pour autant. Il faut cesser de vivre par opposition, par procuration et recommencer à vivre pour nous. Pour ce club, pour ce maillot, pour ce peuple qui ne lâche jamais. Le Vélodrome vibrera encore. Plus fort, plus haut, plus loin.

Alors aujourd’hui, il est donc temps de se tourner vers demain. Il est temps de ne plus vivre qu’à travers la rivalité, mais pour ses propres ambitions. Car l’OM, fort de sa qualification en Ligue des Champions, de son projet structuré et surtout de la ferveur inégalable de son peuple, a tout pour écrire une nouvelle page grandiose et magique. Ce club a été grand. Il peut le redevenir et il le redeviendra sans aucun doute possible. Non pas pour imiter, mais pour exister pleinement.

Alors que Paris célèbre son heure, Marseille prépare donc les siennes. Et quand elles viendront, elles seront d’autant plus belles et savoureuses pour le peuple bleu et blanc qui l’aura amplement mérité…

