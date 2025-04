La chasse à la taupe, Longoria sort du silence, le montant pour Henrique… Les 3 infos OM de ce mardi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce mardi : La chasse à la taupe, Longoria sort du silence, le montant pour Henrique…

OM : L’origine des tensions dans le groupe…

Une taupe aurait été détectée dans le vestiaire de l’OM, soupçonnée de faire fuiter des infos internes. Une affaire qui alimente les tensions alors que le club traverse une série de mauvais résultats.

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate, et les soucis ne semblent pas se limiter au terrain. Selon les informations de RMC Sport, une taupe aurait été identifiée au sein du vestiaire marseillais, soupçonnée de faire fuiter des informations internes. Une affaire qui, en pleine crise de résultats, pourrait expliquer certaines tensions au sein du groupe.

L’individu en question, dont l’identité reste inconnue, aurait transmis à l’extérieur des éléments sensibles sur la vie du vestiaire, les choix tactiques ou les relations internes. Ces fuites auraient contribué à créer un climat de méfiance dans le groupe, au moment où l’OM enchaîne les déconvenues sportives.

🚨 𝗨𝗡𝗘 𝗧𝗔𝗨𝗣𝗘 𝗔 𝗘́𝗧𝗘́ 𝗥𝗘𝗣𝗘́𝗥𝗘́𝗘 𝗗𝗔𝗡𝗦 𝗟𝗘 𝗩𝗘𝗦𝗧𝗜𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟’𝗢𝗠 🥶 L’individu est soupçonné de faire fuiter des informations du vestiaire, ce qui a pu causer des tensions dans le groupe. (RMC) pic.twitter.com/yMrsIUQgzh — BeFootball (@_BeFootball) April 14, 2025

Sur l’antenne de RMC, l’ancien international français a littéralement explosé en vol, fustigeant l’attitude et le niveau technique des joueurs marseillais : “C’est nul ! La première demi-heure était une purge ! Ils ont des pieds tordus ! Rendez le salaire, rendez l’oseille ! Allez vous acheter des pieds ! Ils ne savent pas faire un contrôle”

😅 “C’est nul ! La première demi-heure était une purge ! Ils ont des pieds tordus ! Rendez le salaire, rendez l’oseille ! Allez vous acheter des pieds ! Ils ne savent pas faire un contrôle” Le pétage de câble de Duga après la défaite de l’OM face aux Monégasques. pic.twitter.com/35KZ47T3UM — Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) April 14, 2025

Di Meco a trouvé ce qui a cassé la dynamique !

Pour Eric Di Meco, ce qui a clairement fait tourner cette saison et de l’OM et casser la dynamique, c’est le mercato hivernal ! Il l’explique sur RMC dans le Moscato Show ce lundi après la défaite de l’OM face à l’AS Monaco lors de la 29e journée.

🔥⚪🔵 Eric Di Meco : “Le mercato hivernal a cassé la dynamique de l’OM, qui existait avant Noël.” pic.twitter.com/wzYzCWTfi3 — Super Moscato Show (@Moscato_Show) April 14, 2025

OM : Pablo Longoria sort du silence !

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – Dans un contexte tendu autour des résultats du club, le président de l’Olympique de Marseille s’est exprimé publiquement pour défendre son projet et appeler au rassemblement.

Pablo Longoria a pris la parole. Rarement enclin à s’exprimer publiquement en période de crise, le président de l’Olympique de Marseille a publié ce lundi un message sobre sur le réseau social LinkedIn. Dans ce texte, il appelle à l’unité autour du club, reconnaît les tensions actuelles, et affirme sa confiance dans le projet engagé.

« Ce club ne se construira jamais sur la division »

À quelques jours d’un match capital contre Montpellier, Longoria a souhaité adresser un message direct à l’ensemble de l’environnement marseillais, des supporters aux salariés du club. « Nous ne sommes pas là pour désigner des coupables. Ni pour alimenter le bruit », écrit-il, insistant sur l’importance de rester unis dans les moments difficiles.

Il affirme que « le club avance dans l’exigence et dans la loyauté », et rappelle que l’objectif immédiat est clair : remporter le prochain match pour conserver la 3e place du classement, synonyme de qualification en Ligue des champions.

Assumant pleinement son rôle et les choix effectués depuis le début de la saison, Pablo Longoria se veut déterminé mais lucide. « Je suis responsable du projet que nous avons engagé. Je l’assume avec lucidité, avec calme, et avec détermination », écrit-il. Il souligne également l’engagement quotidien des joueurs, du staff et des salariés du club, souvent à l’abri des projecteurs.

Un message aux supporters

Le président marseillais a également tenu à saluer l’attitude des supporters, même dans l’adversité. Il cite l’exemple du déplacement à Monaco, où les fans ont continué de chanter jusqu’au coup de sifflet final malgré une défaite : « Cette fidélité ne se commente pas : elle se respecte. Elle se mérite. »

« Aller de l’avant, sans peur »

Pour conclure son message, Longoria adopte un ton combatif mais apaisé. « Je ne parle pas ici pour créer un effet. Je parle parce que je crois profondément en ce que nous faisons », écrit-il, avant de conclure : « On aura besoin de tout le monde. Sur le terrain, dans les bureaux, et dans les tribunes. Et nous allons y aller. Sans bruit. Sans peur. Avec détermination. »

Alors que la fin de saison s’annonce décisive pour l’OM, ce message du président vise clairement à recentrer les énergies autour du club, à un moment charnière.

Mercato OM : Le (gros) montant du transfert que l’Inter est prêt à mettre pour Luis Henrique !

MERCATO OM – Malgré des performances en demi-teinte à l’OM, l’ailier brésilien suscite l’intérêt de deux cadors européens

Luis Henrique pourrait bien vivre ses dernières semaines sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Selon les informations de Sky Sport et du journaliste Florian Plettenberg, l’Inter Milan envisage de formuler une offre d’environ 29 millions d’euros pour recruter l’ailier brésilien de 23 ans. Un intérêt confirmé malgré les prestations décevantes du joueur ces derniers mois.

Un profil qui séduit l’Inter

Alors que ses performances sur le terrain n’ont pas toujours convaincu, Luis Henrique continue de bénéficier d’une belle cote sur le marché. À la recherche de joueurs capables d’évoluer dans un système à pistons, le club lombard voit en lui un élément compatible avec le schéma tactique de Simone Inzaghi. L’Inter estimerait que l’ancien joueur de Botafogo peut s’adapter à son collectif bien rodé, malgré ses carences défensives pointées à Marseille.

Toujours sous contrat avec l’OM jusqu’en 2028, le joueur représente une opportunité financière non négligeable pour le club phocéen, qui doit impérativement enregistrer des ventes avant la clôture de son exercice comptable, fixée au 30 juin.

Une belle opportunité pour l’OM

Entre les intérêts conjoints de l’Inter et du Bayern, l’OM espère désormais faire grimper les enchères. Une vente de Luis Henrique, au montant proche des 30 millions d’euros évoqué, constituerait une rentrée d’argent bienvenue pour le club, en quête d’équilibre financier avant l’été.

Alors que le mercato n’a pas encore officiellement ouvert ses portes, le feuilleton autour du jeune ailier brésilien pourrait bien animer les prochaines semaines à Marseille.

