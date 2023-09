La demande de Payan à McCourt, la décla de Pancho et rassemblent pour Longoria… Les 3 Infos OM de ce samedi

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : le maire de Marseille demande à McCourt de bouger, le petit tacle masqué de Pancho à Marcelino et le rassemblement des supporters pour soutenir Pablo Longoria…

OM : La demande forte du maire de Marseille à McCourt !

L’Olympique de Marseille est en pleine crise institutionnelle ! Toute sa structure sportive et institutionnelle est remise en cause par ses groupes de supporters…

Cette crise est si profonde que les pouvoirs publics s’en mêlent.

Après la réaction de Renaud Muselier, c’est le maire de Marseille, Mr Benoît Payan, qui a réagi et appelé le propriétaire du club, Frank McCourt à sortir du bois. Dans des propos rapportés par RMC, il explique : « Il faut maintenant que la crise s’apaise. Il faut que chacun revienne à la raison. L’OM, c’est un club qui est très populaire. Il va falloir maintenant que Frank McCourt vienne siffler la fin de la récréation et qu’on sache où on va. Il faut donner un cap. »

« Des supporters aussi extraordinaires, un dirigeant qui fait ce qu’il peut dans des conditions difficiles »

À noter cependant qu’il ne prend pas parti mais appelle à une conciliation rapide : « On ne peut pas laisser un club – qui a une histoire aussi forte, des supporters aussi extraordinaires, un dirigeant qui fait ce qu’il peut dans des conditions difficiles – sans cap, sans stratégie et sans vision d’avenir. L’actionnaire principal, maintenant, on l’attend clairement sur cette question là. »