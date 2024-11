La direction a tranché pour De Zerbi? La descente aux enfers de Brassier et le communiqué de DAZN… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir sur FCM, voici les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : La direction a tranché pour De Zerbi? La descente aux enfers de Brassier et le communiqué de DAZN…

OM : La direction a tranché pour Roberto De Zerbi?

Après le match extrêmement compliqué face à l’AJ Auxerre ce vendredi, Roberto De Zerbi a laissé planer le doute sur son avenir. RMC explique que le club garde sa confiance au coach.

De Zerbi proche de quitter le club? Pas vraiment malgré sa sortie fracassante lors de la conférence de presse d’après-match face à l’AJ Auxerre ce vendredi. D’après RMC, le club garderait une confiance auprès de son coach et veut continuer avec lui.

🔹Les dirigeants gardent une totale confiance en Roberto De Zerbi.

Dans le vestiaire, l’italien a tenu le même discours qu’en conférence de presse et a beaucoup crié, afin de créer un électrochoc et bousculer ses joueurs. (RMC) #TeamOM pic.twitter.com/qgqHXV4uPr — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) November 9, 2024

« je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent »

Roberto De Zerbi n’a pas caché son incompréhension suite à la défaite de l’OM face à Auxerre. Il l’a fait ravoir en conférence de presse dans des propos rapportés par RMC : « Je dois prendre ma responsabilité pour cette défaite à domicile. On a des difficultés à la maison, c’est clair. Je ne sais pas si c’est un manque de courage ou de personnalité. Je suis venu ici pour jouer au Vélodrome car j’avais envie de vivre l’expérience. Si le problème c’est moi, je suis prêt à partir. Je pars sans l’argent, le reste je m’en fous. Je n’ai pas envie de faire des excuses et de raconter des bêtises. Je ne vais pas m’échapper, on doit regarder la réalité en face. C’est ce que je dois faire.

Jouer au Vélodrome est un privilège. Je dois transférer aux joueurs ma passion du foot. Au PSG, on a jouer à dix, c’est vrai. Mais ce que j’ai vu à onze contre onze ne m’a pas plu. Il y a des performances qui ne sont pas bonnes à domicile. A l’extérieur, on a fait de bonnes performances, à Toulouse, à Montpellier, Nantes. On ne peut pas parler de cette deuxième place. Je dois pouvoir donner, transmettre quelque chose. Je vis pour les choses qui transcendent le football. Je le répète, si c’est moi le problème, je dois partir. L’argent, ce n’est rien pour moi. C’est la gratification du travail qui est importante. Je n’ai pas de mauvaises choses à dire sur mes joueurs. Si je pars, je laisse mon cœur, mon âme.

On doit essayer de trouver des solutions

Quand je dis que c’est moi qui prend la responsabilité, je me sens vraiment responsable. Ce que je viens de dire à propos de Pablo Longoria et Medhi Benatia, c’est ce que j’ai dit aux joueurs. Je parle toujours avec mes joueurs dans le vestiaires, les dirigeants étaient présents. Je vous dit exactement les mêmes choses. Ce que j’ai à dire, je l’ai dit. J’ai un visage.



Je ne pense pas que la solution soit de changer les joueurs. Ils ont du courage, de la personnalité. Il faut de la passion, il faut comprendre la chance qu’on a de jouer dans ce stade, pour ce club. S’ils sont capables de comprendre ça, c’est évident qu’on va toujours mieux faire. Ils doivent comprendre ce que c’est de jouer pour Marseille. Pour jouer ici, on doit comprendre la ville, l’histoire du club. On doit être des kamikazes. Je deviens fou à ne pas comprendre pourquoi à l’extérieur on arrive à faire certaines choses et à domicile, on y arrive pas. On doit essayer de trouver des solutions. »

OM – AJA : Le communiqué de DAZN après le projectile reçu par Ambre Godillon

En plus de la défaite de l’OM face à Auxerre ce vendredi, Ambre Godillon a été victime d’un jet de projectile. DAZN réagit à cet incident via un communiqué.

« Vendredi soir, lors de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et l’AJ Auxerre, notre journaliste Ambre Godillon a été victime d’un jet de projectile. DAZN condamne fermement cet acte intolérable et indigne. DAZN prendra toutes les mesures nécessaires, notamment judiciaires, pour garantir la sécurité de ses équipes », a publié DAZN ce samedi après l’incident survenu ce vendredi au Vélodrome.

❌ | Parce que ces gestes n’auront jamais leur place dans le football… Soutien @AmbreGodillon ! ❤️💪#OMAJA pic.twitter.com/3LGFGY9i0Y — DAZN France (@DAZN_FR) November 8, 2024

Après sa lourde défaite contre le PSG (0-3) il y a deux semaines, l’Olympique de Marseille encaisse une nouvelle défaite à domicile, cette fois face à Auxerre (1-3), lors de la onzième journée de Ligue 1. Malgré un penalty transformé par Mason Greenwood à la 65e minute, l’OM n’a pas pu renverser la vapeur. Auxerre, de son côté, a ouvert le score grâce à Lassine Sinayoko (10e), un deuxiéme par Gaëtan Perrin juste avant la pause (43e), puis a creusé l’écart avec Hamed Junior Traoré juste avant la mi-temps (45e).

Au classement, Marseille conserve sa place provisoire de deuxième, tandis qu’Auxerre, grâce à cette victoire, grimpe à la sixième position.

Ulisses Garcia s’est exprimé après la défaite 1-3 face à l’AJA au micro de DAZN: « C’était très dur. Le coach a pu parler, mais ce qu’il se dit dans le vestiaire doit rester dans le vestiaire. Auxerre a fait un bon match. A la maison, on avait à cœur de faire beaucoup mieux. On ne peut pas commencer un match comme ça et prendre autant de buts en première mi-temps. On a réussi à marquer, mais ce n’est pas assez. On a des idées de jeu, on a essayé de les mettre en place. Aujourd’hui, ça n’a pas fonctionné. Les supporters sont là, ils donnent tout et nous, on n’arrive pas à répondre. C’est insuffisant. On voulait rebondir après Nantes. On va travailler et avoir du caractère. »

OM : La descente aux enfers de Lilian Brassier…

Auteur d’une prestation plus que décevante lors de la réception de l’AJ Auxerre ce vendredi, Lilian Brassier a perdu toute sa confiance en lui d’après L’Equipe.

Le journal L’Equipe tente d’expliquer ce samedi la déroute de l’OM. Le défenseur Lilian Brassier est notamment ciblé. L’ancien joueur du Stade Brestois a totalement perdu sa confiance en lui et sombre depuis le début de la saison. Censé devenir un cadre de l’équipe et créer une charnière centrale de haut niveau avec Balerdi, il ne supporterait pas la nouvelle pression mise sur lui avec un nouvel environnement, un nouveau coach et donc de nouvelles consignes et responsabilités.

A LIRE AUSSI : OM : Mbemba doit être réintégré d’après Charbonnier !

❗️Lilian Brassier, avec un nouveau coach, un nouvel environnement et une nouvelle pression, a perdu ses repères et sa confiance en lui.. [🥇 @lequipe] pic.twitter.com/8ikzyWHKf3 — Massilia Zone (@MassiliaZone) November 9, 2024

« Je ne m’attendais vraiment pas à ce que De Zerbi nous demande autant de choses »

Lilian Brassier a évoqué les exigences de De Zebi. « Je ne m’attendais pas vraiment à ce que De Zerbi nous demande autant de choses mais c’est bien. En tant que défenseur central, je touches 40 ballons de plus que l’année dernière… J’ai bien plus de responsabilités. Ici, tu vois l’importance des supporters et aussi les attentes. (…) Tout joueur à envie de jouer la Ligue des Champions, regarder mes anciens coéquipiers jour hier soir cette compétition m’a évidemment donné envie de finir dans les trois premiers du championnat. »

J’ai bien plus de responsabilités — Brassier