La feuille de match : Tout ce qu’il faut savoir avant OM vs City !

L’Olympique de Marseille reçoit ce soir Manchester City à l’occasion de ce deuxième match de poule de Ligue des Champions. Toutes les infos de l’avant-match sont à retrouver ici…

Quelle heure ? Quelle chaîne tv ?

Olympique de Marseille – Manchester City : 21h00 sur Téléfoot ou RMC Sport

LeS groupes



Olympique de Marseille

Gardien :

Mandanda, Pelé, Ngapandouetnbou Défenseurs:

Alvaro, Sakai, Nagatomo, Caleta-Car, Amavi, Balerdi Milieux :

Rongier, Cuisance, Sanson, Strootman, Payet, Thauvin, Gueye, Radonjic, Kamara Attaquants :

Aké, Germain, Benedetto, Luis Henrique

Le groupe de Manchester City :

Gardiens :

Ederson, Steffen, Carson

Défenseurs :

Rúben Dias, Laporte, Garcia, Walker, Stones, Cancelo, Zinchenko, Harwood-Bellis

Milieux :

Rodrigo, De Bruyne, Gündogan, Bernardo Silva, Foden, Nmecha, Doyle, Bernabé, Palmer

Attaquants :

Sterling, Ferran Torres, Mahrez

Les onze probables

Olympique de Marseille :

Mandanda – Amavi, Alvaro, Caleta-Car, Sakai – Kamara, Gueye, Rongier – Thauvin, Bendetto, Radonjic

Manchester City :

Ederson – Walker, Dias, Laporte, Cancelo – Rodri, Guindogan, Mahrez, De Bruyne (cap.), Foden – Sterling

Le Stade

Ce match se jouera à huis clos dans un Stade Vélodrome interdit au public suite aux mesures sanitaires misent en place contre le Covid.

L’Arbitre de cet OM – City

L’arbitre désigné pour OM – City ce mercredi soir est l’italien Monsieur Tobias Stieler

La Météo

Prévision météo à Marseille à 21h00 (*)

– Ciel plutôt dégagé (couverture nuageuse 25%)

– Pourcentage de pluie : 0%

– Température 14°C / ressentie 12°C

– Vent : 13 km/h NO

– Taux d’humidité : 64%

(*) Prévision accuweather.com

confrontations OM vs City

Manchester City et Marseille s’affronteront pour la toute première fois en compétition européenne

Déclarations d’avant-match

« Ils ont des options, ils ont beaucoup investi ces dernières années, ils ont une profondeur d’effectif pour surmonter des moments comme ça. Même quand Gabriel Jesus, Agüero ou Benjamin Mendy sont sur le flanc, ils ont un effectif dément. Phil Foden est rentré en seconde période face à West Ham (1-1, samedi) et a changé le cours du match, Ferran Torres, arrivé de Valence, a fait la différence sur plusieurs rencontres. C’est une machine préparée pour remporter la Ligue des champions. »

André Villas-Boas – Source : Conférence de presse

« L’OM est l’une des équipes historiques du championnat de France. Elle bénéficie de la qualité de Payet et Thauvin, de l’expérience de Benedetto qui vient de Boca Juniors. C’est un bon attaquant, un bon buteur, qui bouge beaucoup. Ils ont un milieu de terrain très physique. Un côté bien organisé, qui défend bien l’espace. Vous devez trouver contre eux un moyen de contrôler le jeu. Il ne faudra pas concéder de coups de pied arrêtés car ils ont l’un des meilleurs tireurs d’Europe, et les punir quand nous en aurons l’occasion. »

Pep Guardiola – source : Conférence de presse