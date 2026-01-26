La grosse mise au point de l’OM !

L’Olympique de Marseille a publié un communiqué officiel afin de répondre aux interprétations récentes concernant ses relations avec les médias. Le club y effectue une mise au point institutionnelle, réaffirmant son cadre de communication, sa ligne de gouvernance et son attachement au respect des règles déontologiques du journalisme.

Une communication assumée et encadrée par la direction de l’OM

Face aux débats et commentaires apparus ces derniers jours dans l’espace médiatique, l’Olympique de Marseille a souhaité clarifier publiquement sa position. Dans son communiqué, le club précise que « la communication de l’Olympique de Marseille s’inscrit dans un cadre institutionnel et de gouvernance collective, défini et assumé par la direction du club ».

L’OM insiste également sur un point central : « le club ne pratique ni boycott ni censure à l’égard des médias ». Une affirmation claire, alors que certaines interprétations laissaient entendre une volonté de mise à distance de certains acteurs médiatiques. Selon le club, les décisions prises reposent « exclusivement sur des choix stratégiques du club, fondés sur l’analyse des contextes, des traitements observés et du respect de l’institution ».

Le rappel des règles déontologiques et la protection de l’institution

Dans la suite de son communiqué, l’Olympique de Marseille rappelle son attachement aux principes fondamentaux du journalisme. Le club estime être « en droit d’attendre de l’ensemble des journalistes le respect des règles déontologiques qui encadrent la profession ».

Cette prise de position s’inscrit dans une volonté affirmée de défendre l’image de l’institution et de ses collaborateurs face à ce que l’OM qualifie de « mises en cause infondées ».

Le club précise ainsi qu’il se réserve « le droit d’agir par toutes les voies appropriées » lorsque son image ou celle de ses membres est remise en cause sans fondement factuel. Un message qui se veut à la fois préventif et institutionnel, sans viser explicitement un média ou un journaliste en particulier.

Enfin, l’Olympique de Marseille conclut son communiqué en réaffirmant sa priorité sportive. Le club assure demeurer « pleinement mobilisé autour de ses objectifs sportifs et institutionnels, dans un esprit d’unité, de responsabilité et de cohérence ». Une manière de rappeler que, malgré les débats extra-sportifs, l’OM, son entraîneur Roberto De Zerbi et ses joueurs restent concentrés sur les échéances de Ligue 1 et la dynamique sportive du moment.