La Juve sur Greenwood, les grosses dates de 2026/2027 et un jeune talent local file à l’ASSE… Les 3 infos OM de ce mardi !

Ce mardi 17 mars 2026, l’actualité de l’Olympique de Marseille est marquée par le mercato, l’organisation future de la Ligue 1 et la formation. Entre convoitises européennes autour de Mason Greenwood, calendrier officiel pour 2026-2027 et perte d’un jeune talent local, les dossiers sont variés. Tour d’horizon des trois informations majeures du jour.

Mercato OM : Un gros club italien vise Mason Greenwood !

Auteur d’une saison remarquable, Mason Greenwood attire logiquement l’attention des grands clubs européens. Selon la presse italienne, la Juventus suit de près l’attaquant de l’OM en vue du prochain mercato estival.

Arrivé en 2024 en provenance de Manchester United, l’international anglais s’est imposé comme un élément central du projet marseillais. Ses statistiques parlent pour lui : 22 buts et 6 passes décisives lors de sa première saison, puis 25 buts et 8 passes en 38 matchs cette année. En Ligue 1, il figure parmi les meilleurs buteurs avec 15 réalisations.

Malgré une saison mouvementée pour l’OM, marquée notamment par un parcours européen écourté et un changement d’entraîneur, Greenwood reste constant dans ses performances.

Du côté de la Juventus, l’intérêt est réel mais le prix pose question. Toujours selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants turinois jugent les 50 millions d’euros demandés élevés, d’autant que Manchester United conserverait un pourcentage à la revente estimé entre 35 et 40 %.

La qualification (ou non) de l’OM en Ligue des champions pourrait peser lourd dans ce dossier. À ce stade, aucun accord n’existe, mais la cote de Greenwood continue de grimper sur le marché européen.

Ligue 1 : On connaît les grandes dates de la saison 2026-2027 !

La Fédération française de football a officialisé le calendrier de la saison 2026-2027, apportant une visibilité importante pour les clubs, dont l’OM.

La Ligue 1 débutera le 23 août 2026 pour se terminer le 29 mai 2027 avec la 34e journée. La phase aller s’achèvera le week-end du 24 janvier 2027, avant un enchaînement direct avec la phase retour.

Fait marquant : aucune journée ne sera programmée en semaine. Cette décision vise à alléger la charge physique des joueurs, notamment pour les clubs engagés en compétitions européennes.

Les barrages d’accession auront lieu les 3 et 6 juin 2027. La Coupe de France démarrera pour les clubs de Ligue 1 le 20 décembre 2026, avec une finale prévue le 15 mai 2027. Le Trophée des champions est fixé au 15 août 2026.

La trêve hivernale interviendra du 21 au 31 décembre 2026.

Pour l’Olympique de Marseille, ce calendrier implique une gestion précise de l’effectif. Si l’absence de matchs en semaine en championnat offre plus de récupération, elle concentre aussi les enjeux sur des week-ends plus intenses, surtout en cas de participation européenne.

Mercato OM : ce très jeune talent d’Air Bel va signer à l’ASSE

L’AS Saint-Étienne continue de miser sur la formation en sécurisant très tôt des profils prometteurs. Le club ligérien a ainsi obtenu la signature de Nadjim Ali Msa, jeune défenseur central de 13 ans évoluant actuellement à Air Bel, près de Marseille.

D’après les informations de Peuple Vert, le joueur, né en 2013, rejoindra officiellement l’ASSE à l’été 2028. Il intégrera alors la structure du club au moment de son entrée au lycée.

Formé notamment au Burel FC puis à l’Olympique Rovenain, il est considéré comme un défenseur à fort potentiel. Son profil a été repéré et suivi de près par les recruteurs stéphanois, qui ont anticipé la concurrence en lui faisant signer un contrat aspirant.

Cette stratégie s’inscrit dans une logique claire : sécuriser les talents le plus tôt possible. Dans une région marseillaise réputée pour la richesse de son vivier, la concurrence avec l’OM est particulièrement forte.

Pour Saint-Étienne, ce type d’opération permet de construire sur le long terme et d’éviter que ces jeunes profils ne soient captés par des clubs plus exposés médiatiquement. Une tendance de fond dans le football français, où l’anticipation est devenue un levier clé du recrutement.