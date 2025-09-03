La liste des joueurs qualifiés par l’OM pour la Ligue des champions révélée !

L’Olympique de Marseille a transmis à l’UEFA la liste officielle de son groupe pour disputer la phase de groupes de la Ligue des champions. Comme attendu, de nombreux renforts estivaux figurent dans ce contingent, preuve d’un mercato très agité du côté phocéen et d’une volonté affirmée de briller sur la scène européenne.

L’Olympique de Marseille a communiqué à l’UEFA la liste des joueurs qualifiés pour disputer la phase de groupes de la Ligue des champions. Un groupe largement renouvelé suite à un mercato très actif, avec plusieurs recrues de poids, mais aussi des absents de marque.

Gardiens : Geronimo Rulli, Jeffrey De Lange

Défenseurs : CJ Egan-Riley, Léo Balerdi, Facundo Medina, Amir Murillo, Emerson Palmieri, Nayef Aguerd, Benjamin Pavard

Milieux : Angel Gomes, Arthur Vermeeren, Geoffrey Kondogbia, Pierre-Emile Højbjerg, Bilal Nadir, Matt O’Riley, Hamed Junior Traoré, Timothy Weah

Attaquants : Amine Gouiri, Mason Greenwood, Igor Paixão, Robinio Vaz, Pierre-Emerick Aubameyang

Des absents de marque

Certains visages manqueront toutefois à l’appel. Luis Garcia, Amine Harit, Neal Maupay et Pol Lirola ne figurent pas dans la liste transmise à l’UEFA, confirmant leur mise en retrait dans la hiérarchie olympienne, voire un avenir incertain sous le maillot marseillais.

Le directeur sportif de l’OM. Medhi Benatia a récemment évoqué l’ambition de l’OM dans cette compétition : « avoir envie de gagner, de jouer la tête haute et de faire de belles prestations. Il n’y a pas d’objectif précis cette année en Ligue des champions. Il n’y a pas de pression, on est là pour voir ce que l’on peut faire, a-t-il expliqué. On sait très bien qu’on ne va pas la gagner. On a une équipe qui est capable, un grand entraîneur, et on a toujours envie de bien figurer, mais on sait que ça va être difficile. »