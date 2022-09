La méthode mercato de Longoria, victoire à Auxerre et la fin du feuilleton Dieng… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : La méthode mercato de Longoria, victoire à Auxerre et la fin du feuilleton Dieng…

Le feuilleton Bamba Dieng prend enfin fin ! L’international sénégalais fait son retour dans l’effectif de l’Olympique de Marseille après son faux départ à l’OGC Nice.

Le départ de Bamba Dieng n’aura finalement pas lieu ! L’international sénégalais fait son retour à l’Olympique de Marseille après des heures de négociations entre l’OGC Nice, Leeds et l’OM. Le journaliste Fabrizio Romano expliquait ce vendredi soir que l’attaquant va revenir à Marseille.

« L’incroyable histoire du transfert de Bamba Dieng est terminée. Pas d’accord après les pourparlers entre l’OGC Nice et l’OM dans les dernières heures. Transfert annulé. Après l’accord de Leeds, le détournement de l’OGC Nice et de nombreuses heures passées à l’aéroport le jour de la date limite… …Bamba Dieng revient désormais à l’OM. » Fabrizio Romano – Source : Twitter (02/09/22)

