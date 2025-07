La piste Tchatchoua, Merlin a des options et Paixao la priorité, mais… Les 3 infos mercato OM du jour !

Voici les 3 infos mercato OM de ce lundi 07 juillet 2025 !

L’OM vise Tchatchoua… des discussions mercato toujours complexes avec le Hellas !

Toujours actif sur le marché des transferts, l’Olympique de Marseille explore plusieurs pistes pour renforcer son effectif avant la reprise de la Ligue 1. Selon les informations du média italien Tuttomercatoweb, le club phocéen s’intéresserait de près à Jackson Tchatchoua, latéral international camerounais de 23 ans, sous contrat avec l’Hellas Vérone.

Révélé cette saison en Serie A, Tchatchoua a été l’un des artisans du maintien du club italien. Capable d’évoluer aussi bien à droite qu’à gauche de la défense, sa polyvalence constitue un atout apprécié dans une rotation défensive. Un profil complet, capable d’apporter de la densité dans les couloirs et de répondre aux exigences du football moderne.

Le prix du joueur est estimé entre 8 et 10 millions d’euros, un montant que l’OM pourrait envisager, notamment en cas de ventes dans les prochaines semaines. Toutefois, la concurrence sur ce dossier s’annonce rude.

En Premier League, Everton et Wolverhampton suivent également le joueur avec attention. Mais c’est surtout Galatasaray qui semble le plus avancé. Le club stambouliote préparerait une offre comprise entre 8 et 9 millions d’euros, selon plusieurs sources proches du dossier.

Pour espérer s’attacher les services de Jackson Tchatchoua, Marseille devra donc accélérer. Le joueur, intéressé par un nouveau challenge, ne manque pas de prétendants et pourrait rapidement faire l’objet d’enchères.

Avec la volonté de renforcer les côtés, l’OM cherche un latéral capable d’entrer dans la rotation et d’apporter des garanties dans les deux phases du jeu. Le profil de Tchatchoua coche plusieurs cases. Reste à savoir si Marseille saura se montrer convaincant, aussi bien sportivement que financièrement.

Merlin, un transfert possible !

Alors que la reprise de l’entraînement se profile à la Commanderie, Quentin Merlin ne retrouvera pas immédiatement ses coéquipiers. Comme les Espoirs anglais (CJ Egan-Riley, Jonathan Rowe), le latéral gauche marseillais est attendu à Marseille lundi prochain, après avoir disputé l’Euro Espoirs 2025 avec les Bleuets.

Capitaine lors de la demi-finale perdue face à l’Allemagne (0-3), Merlin a été un des hommes de base du sélectionneur Gérald Baticle durant le tournoi. Il s’est notamment distingué par un superbe but contre le Danemark en quarts de finale, un moment clé du parcours français. Formé au poste de milieu gauche, l’ex-Nantais a confirmé son potentiel offensif et son toucher de balle, qualités déjà visibles à l’OM depuis l’arrivée de Roberto De Zerbi à l’été 2024.

La saison écoulée aura toutefois été en dents de scie pour le joueur de 23 ans. Freiné par une blessure à la cuisse en septembre avec les Espoirs, Merlin a ensuite alterné les phases prometteuses et les performances plus poussives, notamment sur le plan défensif.

Sur le marché, Quentin Merlin suscite l’intérêt. Si Bournemouth lui a préféré Adrien Truffert, le Borussia Mönchengladbach et d’autres clubs allemands suivent de près sa situation. En Ligue 1, c’est le Stade Rennais qui pourrait revenir à la charge pour remplacer justement Truffert.

À l’OM, l’avenir du joueur n’est pas encore tranché. Un point est prévu entre la direction et son entourage dans les jours à venir. Internement, Merlin dispose de soutiens, mais son profil attire, notamment en raison d’un salaire raisonnable et d’une valeur marchande légèrement supérieure à celle de son arrivée en janvier 2024 (plus de 12 M€).

Pour un club marseillais en quête de liquidités afin d’accélérer son mercato, un départ de Quentin Merlin pourrait représenter une solution, même si rien n’est encore acté à ce stade.

Paixao, c’est plus cher que Noa Lang !

Le mercato de l’OM s’active, et une priorité claire se dessine pour renforcer le secteur offensif. Selon les informations confirmées par Foot Mercato lors d’un live, Igor Paixão est bien la cible numéro un de l’Olympique de Marseille au poste d’ailier gauche.

Le joueur brésilien de Feyenoord, âgé de 24 ans, sort d’une saison solide avec le club néerlandais. Sa polyvalence et sa capacité à déborder sur l’aile en font un profil apprécié par Roberto De Zerbi, désireux de renforcer son animation offensive et de trouver un remplaçant à Luis Henrique.

Mais les ambitions marseillaises se heurtent à une réalité économique difficile. Feyenoord réclame pas moins de 40 millions d’euros pour laisser partir son joueur, un montant jugé trop élevé par les dirigeants de l’OM. À titre de comparaison, le club phocéen n’a pas pu s’aligner sur les 28 M€ (bonus compris) déboursés récemment par le Napoli pour recruter Noa Lang, en provenance du PSV Eindhoven. Ce dossier illustre les limites financières de l’Olympique de Marseille, alors que les exigences de Feyenoord sont jugées bien supérieures à la marge de manœuvre actuelle du club.

Si Igor Paixão reste la priorité n°1 au poste d’ailier droit, l’OM devra sans doute manœuvrer pour espérer faire baisser le prix ou envisager d’autres options. À ce jour, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs, et les discussions n’ont pas été confirmées publiquement.

L’OM, qui souhaite bâtir un effectif compétitif pour répondre aux ambitions de De Zerbi, va devoir faire preuve de créativité sur le marché pour renforcer les ailes. La piste Igor Paixão est toujours active, mais la situation économique reste le principal obstacle à son aboutissement.