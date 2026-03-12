La réponse cinglante de l’OM après un dossier de La Provence sur Mehdi Benatia !

L’Olympique de Marseille a pris la parole ce jeudi 12 mars avant la conférence de presse d’avant-match pour répondre à un dossier publié le matin même par La Provence concernant Mehdi Benatia. Par la voix de son directeur de la communication Bel-Abbes Bouaissce, le club a dénoncé des articles jugés « à charge » tout en réaffirmant la confiance du propriétaire Frank McCourt envers son directeur du football.

Une prise de parole officielle avant la conférence de presse

Quelques minutes avant la conférence de presse d’avant-match, l’Olympique de Marseille a tenu à clarifier sa position face aux informations publiées par La Provence concernant Mehdi Benatia. Le club phocéen a ainsi répondu publiquement par l’intermédiaire de Bel-Abbes Bouaissi, directeur de la communication de l’OM.

L’OM dénonce des articles “clairement à charge”, “insinuations infondées”, “sources douteuses”…

Dans cette intervention, la direction de l’OM a vivement critiqué la nature du dossier publié. Selon les propos rapportés lors de cette prise de parole, le club estime que les publications reposent sur des bases contestables. La direction marseillaise évoque ainsi « des articles clairement à charge, d’insinuations infondées, reposant probablement sur les dires de sources douteuses et laissant peu de place au contradictoire ».

Au-delà du contenu, le club phocéen a également pointé le moment choisi pour la publication de ces articles. L’Olympique de Marseille estime que cette séquence médiatique intervient dans un contexte sportif particulièrement sensible.

Toujours selon la déclaration officielle, « ce type de méthode et de comportement viennent parasiter le travail du club et de ses collaborateurs dans une période sportive capitale qui présente un caractère d’urgence et qui exige un esprit de responsabilité collective et de la sérénité ».

Par cette réponse publique, l’OM affiche donc une ligne claire : maintenir sa confiance envers Mehdi Benatia et dénoncer des publications jugées nuisibles au fonctionnement du club à un moment clé de la saison.