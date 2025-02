La réponse sèche de Textor à Longoria !

John Textor continue de secouer le monde du football français. Après avoir critiqué Nasser Al-Khelaïfi, le propriétaire de l’Olympique Lyonnais s’attaque désormais à Pablo Longoria. Ce dernier avait émis des réserves sur la multipropriété des clubs, un modèle adopté par Textor.

Face à ces critiques, l’homme d’affaires américain n’a pas mâché ses mots. Dans un entretien à AS, il accuse Longoria d’agir sous l’influence du Paris Saint-Germain. «Je peux vous dire que la déclaration est faite par un porte-parole du PSG, qui travaille en étroite collaboration avec Olivier Létang à Lille, avec Damien Comolli à Toulouse, avec Caillot au Stade Reims, et, si vous regardez les paroles des personnes qui ont obtenu un siège au conseil d’administration de l’ECA, qui ont été très bien traitées par Nasser, qui ont été placées au conseil d’administration de la Ligue. Toutes ces personnes formulent les mêmes plaintes et agissent de manière inappropriée. Ils devraient veiller à l’intérêt de la ligue dans son ensemble et ne pas s’en prendre à l’Olympique Lyonnais. Il est clair que Pablo Longoria, en faisant ces commentaires, les a faits dans le cadre d’une stratégie de groupe. Je ne pense pas qu’il ait cherché à défendre les intérêts de son club, Marseille. Je connais très bien ses propriétaires, les propriétaires de Marseille, et je pense qu’ils gèrent bien le club. Je pense que Pablo Longoria devrait se préoccuper davantage de Marseille et moins de la politique de la ligue.»

John Textor sur Longoria : « Est ce que Pablo Longoria peut avouer que le plus gros problème du championnat n’est pas notre multipropriété, mais bien le fait que le PSG dépense 200 millions par an pour battre l’OM ? Est ce que les supporters de l’OM sont heureux que le PSG les… pic.twitter.com/9qW8LMZtzz — Massilia Zone (@MassiliaZone) February 21, 2025

Pablo Longoria devrait se préocuper davantage de Marseille et moins de la politique de la ligue

Il estime que ces dirigeants privilégient leurs intérêts au détriment de la Ligue 1 et conseille à Longoria de se concentrer sur Marseille plutôt que sur la politique de la ligue.