La Roma coincée pour Ndicka ? Sacha Boey relancé et le PFC vise Rongier… Les 3 infos mercato OM du jour !

La Roma doit vendre avant lundi ! L’OM pousse pour Ndicka !

Selon les informations du média italien SportMediaset, la Roma se retrouve dos au mur face aux exigences du fair-play financier de l’UEFA. Le club de la capitale italienne dispose de 72 heures pour trouver 10 millions d’euros et envisage pour cela un choix fort : se séparer de son défenseur central Evan Ndicka.

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Eintracht Francfort, Evan Ndicka, international ivoirien de 24 ans, représente aujourd’hui une opportunité de plus-value immédiate et significative pour la Roma. Dans un contexte économique tendu, le club romain aurait donc décidé de “sacrifier” le défenseur pour équilibrer ses comptes.

La situation est urgente : les Giallorossi ont jusqu’à la fin du mois de juin – soit 72 heures – pour générer au moins 10 millions d’euros afin de se mettre en conformité avec les règles du fair-play financier. Et Ndicka apparaît comme l’un des rares joueurs dont la vente rapide permettrait de débloquer une telle somme sans affaiblir drastiquement l’effectif sur le plan offensif.

Ndicka, un “sacrifice” nécessaire

Parmi les clubs intéressés, deux noms ressortent : l’Olympique de Marseille et Galatasaray. Tous deux ont exprimé leur intérêt pour le profil du défenseur gaucher, solide, expérimenté et encore jeune. Toutefois, la demande de la Roma – estimée à 30 millions d’euros – refroidit les ardeurs.

Un tel montant est jugé élevé pour un joueur recruté gratuitement un an plus tôt, même si ses performances sous le maillot romain ont été globalement satisfaisantes. La situation financière de l’OM, prudente cet été, incite également à la négociation. Une offre bien inférieure à celle attendue pourrait toutefois suffire à faire fléchir la Roma, contrainte par l’urgence de la situation.

Un dossier à suivre de très près

Avec l’épée de Damoclès du fair-play financier, la Roma pourrait devoir revoir ses exigences à la baisse dans les toutes prochaines heures. Pour l’OM, ce pourrait être une opportunité de réaliser un joli coup sur le marché, en attirant un défenseur d’envergure internationale, tout en négociant un tarif plus en phase avec ses moyens.

La balle est désormais dans le camp des prétendants. Une chose est sûre : les prochaines 72 heures seront décisives pour l’avenir d’Evan Ndicka… et pour les plans estivaux de plusieurs clubs européens.

Sacha Boey disponible, mais dans le cadre d’un transfert !

En quête de renforts pour le poste de latéral droit, l’Olympique de Marseille a activé une piste bien connue du football français. Selon les informations de FootMercato, les dirigeants phocéens s’intéressent de près à Sacha Boey, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2028.

Le joueur de 24 ans, formé en France et passé par Rennes, Dijon et Galatasaray, a disputé la saison 2024-2025 en Bavière. Toutefois, Boey n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable au sein du club allemand. Il a été utilisé à 18 reprises toutes compétitions confondues, mais seulement 8 fois dans le onze de départ, avec un bilan de 1 but et 4 passes décisives. Ses performances ont également été freinées par les blessures : une déchirure au ménisque l’a tenu éloigné des terrains pendant 62 jours, suivie d’une blessure à la cheville qui lui a fait manquer 5 matches supplémentaires.

Malgré ce contexte, l’OM apprécie toujours autant son profil, déjà ciblé lors du dernier mercato hivernal. Le club marseillais, qui a abandonné la piste menant à Nelson Semedo, aimerait obtenir Boey sous forme de prêt avec option d’achat. Une formule qui n’emballe pas le Bayern, lequel privilégierait un transfert définitif.

Reste un point essentiel : la volonté du joueur. “Pour le moment, Sacha Boey se voit rester au Bayern Munich”, explique Santi Aouna. Même si la situation pourrait évoluer en fonction des discussions à venir. La concurrence est également présente, puisque plusieurs clubs anglais auraient manifesté leur intérêt.

À ce stade du mercato, l’OM devra donc convaincre à la fois le joueur et le club allemand. Mais l’intérêt persistant pour Boey témoigne de la volonté marseillaise de trouver un latéral capable d’apporter à la fois de la solidité défensive et du dynamisme offensif sur le flanc droit.

Vers un départ de Rongier cet été ?

L’OM va devoir gérer la situation de certains de ses joueurs afin de voir qui garder ou non. Parmi les noms en stand by circule celui de Valentin Rongier, qui va arriver en fin de contrat l’année prochaine. Plusieurs clubs pourraient être intéressés par le joueur d’après Daniel Riolo, qui le verrait bien au Paris FC !

Durant ce mercato, l’OM va devoir affûter son effectif et le renforcer en décidant qui garder et qui vendre. Et alors que le club cherche encore à recruter un défenseur central pour venir épauler Balerdi, les dirigeants vont également devoir gérer les joueurs arrivant en fin de contrat prochainement. Et parmi eux, le dossier de Valentin Rongier est le plus sensible en ce moment, alors que le milieu arrivera en fin de contrat l’été prochain.

Et alors que le club cherche toujours à rapatrier Bennacer pour un nouveau prêt, les discussions sont au point mort entre Rongier et le club. Une situation qui n’a pas l’air d’avancer rapidement et qui pourrait profiter à d’autres clubs. En effet, Daniel Riolo s’est exprimé sur la situation du joueur lors de l’After Foot mercredi soir. Il est revenu sur un potentiel départ du Français qui pourrait selon lui profiter à des clubs de Ligue 1, et notamment le Paris FC !

« Rongier n’a pas accepté l’offre de prolongation et il est possible qu’il soit poussé dehors. Ça en prend la direction. Il est probable qu’un club comme le Paris FC puisse être intéressé. Ce serait logique ». Une piste qui n’est pas à exclure, alors que Rongier avait déjà été approché par Rennes en janvier dernier, signe que le profil du joueur ne laisse pas indifférent. Sa situation contractuelle pourrait cependant pénaliser l’OM, qui se verrait obligé de brader son joueur.

Les clubs intéressés pourraient également attendre l’été prochain afin d’avoir le joueur gratuitement. Du côté du Paris FC, le club promu ne serait pour l’instant pas vraiment intéressé par le joueur et privilégierait le profil de Benjamin André, qui évolue au LOSC. La valeur marchande de Rongier est estimé actuellement à 9 millions d’euros. Une somme non-négligeable pour l’OM, qui pourrait donc vendre son joueur en cas d’offre satisfaisante !