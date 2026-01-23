La rumeur Antwi, la clause de Greenwood et après 2 officialisations un départ se précise… les 3 infos mercato OM de ce vendredi !

À la veille du choc OM – Lens au Vélodrome, l’actualité de l’Olympique de Marseille reste particulièrement dense en ce vendredi 21 janvier 2026. Entre veille active sur le marché des jeunes talents, incertitudes contractuelles autour d’un cadre offensif et mouvements attendus en défense, le club phocéen est au centre de plusieurs dossiers stratégiques. En coulisses, la direction marseillaise prépare l’avenir tout en gérant des situations sensibles à court terme. Tour d’horizon des trois infos OM du jour, à la veille d’un rendez-vous important en Ligue 1.

L’OM se renseigne sur Genesis Antwi, jeune latéral de Chelsea

Selon le média britannique TeamTalk, l’Olympique de Marseille s’est récemment renseigné sur Genesis Antwi, jeune latéral polyvalent de Chelsea. Âgé de 18 ans, le défenseur suédois évolue principalement sur les côtés de la défense, aussi bien à droite qu’à gauche, un profil recherché par de nombreux clubs européens.

Toujours d’après TeamTalk, l’OM n’est pas seul sur le dossier. L’OGC Nice et l’AS Roma auraient également sollicité des informations sur le joueur, sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2028, avec une option de prolongation automatique en faveur des Blues. Une situation contractuelle qui limite toute pression immédiate côté londonien.

Repéré en Premier League 2 et en Youth League, Genesis Antwi s’est distingué cette saison par sa capacité à se projeter offensivement. Il a notamment inscrit deux buts en six rencontres lors de la campagne européenne des jeunes de Chelsea. La saison passée, il a également connu ses premières minutes avec l’équipe première, disputant deux matches de Conférence League, dont une apparition de 20 minutes lors d’une demi-finale retour.

International suédois Espoirs à trois reprises, Antwi conserve une valeur marchande estimée à 350 000 euros selon Transfermarkt. Une donnée qui renforce l’intérêt d’une veille active de l’OM sur ce type de profil à fort potentiel, sans qu’aucune discussion avancée n’ait été officialisée à ce stade.

Greenwood : Manchester United garde un œil attentif sur son ancien joueur

Autre dossier sensible du côté de la Commanderie : l’avenir de Mason Greenwood. Selon plusieurs médias britanniques, dont Football Insider, Manchester United suivrait de très près la situation de l’attaquant anglais, aujourd’hui sous contrat avec l’OM.

Arrivé à Marseille à l’été 2024, Greenwood s’est rapidement imposé comme un élément offensif majeur du projet mené par Roberto De Zerbi. Ses performances constantes ont ravivé l’intérêt de son ancien club. D’après Topskills Sports UK, les Red Devils auraient pris contact avec l’OM mercredi soir afin de se renseigner sur les modalités contractuelles du joueur.

Une information qui relance le débat autour d’une clause de rachat, estimée à 48 millions d’euros, intégrée lors de son transfert. Toutefois, comme l’a rappelé Hakim sur les réseaux sociaux, « il y a bien une clause de rachat prioritaire pour ManU mais elle ne peut s’activer qu’en cas de vente par l’OM. Elle n’est pas automatique ». En clair, Marseille conserve la maîtrise du dossier tant qu’aucune décision de vente n’est actée.

L’Atlético Madrid surveillerait également la situation, mais la priorité supposée de Manchester United pourrait compliquer toute concurrence. Un dossier à suivre de près, même si aucun départ n’est envisagé à court terme.

Ulisses Garcia proche d’un départ vers la Serie A

Enfin, un mouvement pourrait rapidement se concrétiser en défense. Selon le journaliste italien Nicolò Schira, le latéral gauche Ulisses Garcia est en discussions avancées avec le Hellas Vérone. L’opération porterait sur un prêt avec option d’achat, susceptible de devenir obligatoire sous certaines conditions.

Arrivé à Marseille avec l’ambition de s’imposer, l’international suisse n’a disputé que six rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Un temps de jeu jugé insuffisant, qui explique l’ouverture du club à un départ cet hiver, dans un contexte où l’OM a déjà officialisé les arrivées de Quinten Timber et Ethan Nwaneri.

À 30 ans, Ulisses Garcia dispose pourtant d’une solide expérience européenne, avec 39 matches continentaux à son actif. Mais la concurrence au poste de latéral gauche et les choix de Roberto De Zerbi l’ont relégué à un rôle secondaire. Pour Vérone, en difficulté en Serie A, son profil représenterait une opportunité pour renforcer un secteur défensif en manque de stabilité.

À la veille d’OM – Lens, ces dossiers confirment une chose : en interne comme sur le terrain, Marseille avance sur plusieurs fronts à la fois.