La sortie très cash de Younès Belhanda sur l’OM !

L’Olympique de Marseille traverse une période délicate, entre difficultés financières, reconstruction sportive et résultats irréguliers. Une situation qui a poussé Younès Belhanda à livrer une analyse particulièrement tranchée sur RMC Sport.

L’ancien international marocain, qui connaît parfaitement les exigences du football français, estime que le statut historique de l’OM ne correspond plus à sa réalité sportive actuelle. S’il reconnaît la ferveur exceptionnelle qui entoure le club marseillais, il considère que les supporters doivent désormais accepter une situation bien différente de celle des grandes années olympiennes.

« Dans l’état sportif actuel, l’OM n’est plus un grand club, il va falloir le faire entendre aux supporters. Je comprends les supporters, avec tout ce qu’ils ont vécu dans le passé. C’est la meilleure ferveur en France, l’une des meilleures dans le monde. Mais aujourd’hui, sportivement, c’est devenu une équipe moyenne. »

Une déclaration qui ne manquera pas de faire réagir sur la Canebière. Si l’OM conserve une immense popularité et une place à part dans le paysage du football français, les dernières saisons ont effectivement été marquées par une instabilité chronique, aussi bien sur le terrain qu’en dehors.

À l’heure où le club s’apprête à entamer un nouveau cycle, les propos de Belhanda relancent le débat sur l’écart entre la dimension historique de l’OM et sa réalité sportive actuelle. Un sujet particulièrement sensible auprès des supporters marseillais.