L’accueil des supporters aux joueurs après la victoire à Bordeaux, la joie de Sampaoli et une ouverture pour Wass… Les 3 infos OM de ce samedi !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce samedi : L’accueil des supporters aux joueurs après la victoire à Bordeaux, la joie de Sampaoli et une ouverture pour Wass…

OM : L’incroyable accueille des supporters après la victoire historique à Bordeaux !

Ce vendredi, l’Olympique de Marseille s’est imposé à Bordeaux après 44 ans d’invincibilité des Girondins… A leur retour à Marignane, les joueurs ont été accueilli de la plus belle des manières par les supporters !

L’Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli version 2021/2022 a marqué l’histoire du club ! La malédiction des non-victoires à Bordeaux a enfin été brisée par Cengiz Ünder et se coéquipiers ce vendredi. L’international turc a profité d’une grosse erreur de Costil pour prendre l’avantage et le conserver jusqu’à la fin de la rencontre.

Qui dit victoire exceptionnelle dit accueille exceptionnel ! Les joueurs de l’Olympique de Marseille étaient attendus par de nombreux supporters à l’aéroport… Certains d’entre eux ont partagé des vidéos de cette scène de joie incroyable !

Celle la elle est incroyable de vidéo

🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/YmELGzwhQc — 𝙑 𝘼 𝙉 (@VanTeamOM) January 8, 2022

#FCGBOM Encore de belles images du retour des Marseillais avec plus de 200 supporters. #Guendouzi, #Harit qui sautent de joie, les jeunes joueurs avec des étoiles dans les yeux, #Longoria le sourire aux lèvres, Pancho qui fait aussi la fête…Que c’est beau💙🤍 #OM #TeamOM pic.twitter.com/6iz2RogiUg — Enzo BUONALANA (@Enzobuonalana) January 8, 2022

C’est la victoire de tout le monde et de tous les Marseillais — Payet

Juste après la rencontre face à Bordeaux, Dimitri Payet s’est exprimé au micro de Prime Vidéo. Le meneur de jeu a dédié la victoire aux supporters marseillais !

« C’est historique, ce qu’on a fait ce soir au-delà des trois points c’est extraordinaire. j’en ai vécu huit ou neuf années ou on venait ici et l’on ne gagnait jamais. Ce soir on met un terme à la plus longue série de l’histoire de la Ligue 1 et croyez moi que l’on est fiers de nous. Ce soir il y avait deux objectif casser cette série et conforter notre marche en avant en Ligue 1. On ne s’est jamais caché même s’il y a des équipes très fortes avec nous, l’objectif c’est de se qualifier pour la ligue des champions. Le moyen le plus facile c’est de finir deuxième pour éviter les barrages. On vise donc cette place même s’il y a beaucoup de concurrence. Il faudra faire attention de ne pas se relâcher après ce type de victoires importantes comme ce soir. Mais on a Lille et Lens derrière donc je pense que le groupe sera concerné car ce sont des matchs de Champions League. Je voudrais dédier cette victoire à tous les supporters et toutes les équipes de l’OM, tous les joueurs et les entraineurs qui sont venus ici depuis 43 ans. C’est la victoire de tout le monde et de tous les marseillais. » Dimitri Payet – Source Prime Vidéo

Mercato : L’OM a une ouverture pour ce joueur expérimenté?

Suivi cet été par l’Olympique de Marseille, Daniel Wass refuse des offres de prolongation de Valence lors de ce mercato hivernal. Pourrait-il se laisser tenter par une approche de Longoria?

L’Olympique de Marseille cherche à se renforcer au mercato d’hiver… Pour le moment, il n’y a qu’Amavi qui a quitté le club en prêt avec option d’achat vers l’OGC Nice. Un départ qui pourrait débloquer des arrivées? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre Jorge Sampaoli en conférence de presse.

Wass refuse des prolongations de son club

Un joueur pisté cet été semble enclin à quitter son club. En fin de contrat en juin prochain, Daniel Wass refuse les offres de prolongation du FC Valence selon les informations de DeportesCOPEValencia. Le Danois pourrait même accepter de quitter son club dès cet hiver.

A LIRE AUSSI : Mercato ASSE : Dupraz se verrait bien récupérer un marseillais payé par l’OM !

Une offensive de Pablo Longoria pourrait-elle le convaincre de rejoindre l’OM? Pour le moment, il n’y a pas vraiment d’informations à ce sujet mais on sait que le président marseillais appréciait énormément son profil il y a quelques mois.

| Noticia @DepCOPEValencia | 🦇 👥 Consenso por el central 🛒 Reunión con Bordalás para perfilar las opciones de mercado. 💥 La lesión de Paulista refuerza la idea de apuntalar la zaga. 🗂 Salidas en el @valenciacf… 🔵 Todos los detalles @COPEhttps://t.co/hSf74IMaz7 — DeportesCOPEValencia (@DepCOPEValencia) January 6, 2022

Un défenseur central/latéral et un latéral offensif, priorités de Sampaoli

En conférence de presse, Jorge Sampaoli a affirmé qu’il souhaitait se renforcer mais plutôt sur le côté gauche pour épauler Luan Peres. Très polyvalent, Daniel Wass peut remplir plusieurs rôles mais semble avoir une préférence à droite et au milieu de terrain.

« Nous l’avons déjà commenté avant la situation du club. Le club est dans une situation économique difficile qui complique l’arrivée de joueurs qui serait nécessaire. Le départ de Jordan nous permet l’arrivée d’un nouveau joueur. Il n’a pas beaucoup joué avec nous. Le club est dans une restructuration. Et on doit alléger un salaire pour recruter un autre joueur. On a beaucoup parlé du mercato d’hiver et en juin avec Longoria et McCourt. On dépend aussi des ventes. Selon nous, nous avons besoin de trois ou quatre joueurs de plus pour avoir un effectif complet. (…) Nous cherchons un joueur avec un profil d’axial capable de jouer sur le côté gauche mais aussi le profil d’un latéral plus offensif. On s’est posé cette question. On a besoin de ces deux profils, on va chercher la meilleure possibilité. C’est un mercato difficile. Il nous faut quelques joueurs pour clore un effectif un peu juste. On cherche un joueur aguerri qui vienne aussi donner la possibilité à Luan Peres parce qu’il a beaucoup joué. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse (06/01/2022)

OM : Sampaoli heureux !

Après 44 ans sans victoire en terres girondines, l’OM s’est imposé 1-0 face à Bordeaux en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli a affiché sa satisfaction après cette rencontre en conférence de presse.

L’OM s’est imposé 1-0 face à Bordeaux grâce à un but de Cengiz Ünder, mais les olympiens auraient dû l’emporter bien plus largement avec plus de réalisme. Jorge Sampaoli était satisfait par la prestation de ses joueurs.

A lire : « C’est historique ! Extraordinaire ! » la déclaration à chaud de Payet qui dédie cette victoire au peuple marseillais !

On est très satisfaits, c’est une belle réussite — Sampaoli

« Oui, c’est une victoire claire. En première période, on a eu des situations, on s’est montré supérieurs mais il nous a manqué un peu de précision pour réussir à concrétiser. Ce n’est pas la première fois cette saison. Il faut continuer à travailler pour trouver davantage de constance. (…) Notre objectif était d’arriver à mettre en place notre supériorité en s’appuyant sur nos ailiers pour avoir le contrôle. On a l’a très bien fait avant la pause avec une domination claire. Ça a été moins le cas en deuxième période mais c’est ce qu’on essaye de mettre en place : une vraie culture du jeu. (…) On est très satisfaits, c’est une belle réussite. Partout où on est allés, on nous a bien fait comprendre que c’était un classique. Je suis heureux pour le club, la ville et le président. C’est une vraie satisfaction de se retrouver deuxième en ayant mis fin à cette longue période. » Jorge Sampaoli – source : Conférence de presse / L’Equipe (07/01/2022)