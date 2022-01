Mercato ASSE : Dupraz se verrait bien récupérer un marseillais payé par l’OM !

L’Olympique de Marseille s’est séparé de Jordan Amavi en ce début de semaine… Pascal Dupraz se verrait bien récupérer un autre défenseur de l’OM à l’AS Saint-Etienne !

L’Olympique de Marseille a commencé son mercato hivernal par un départ : celui de Jordan Amavi vers l’OGC Nice en prêt avec option d’achat… D’autres joueurs sont pistés par des clubs et notamment en Ligue 1 avec Steve Mandanda qui intéressait l’AS Saint-Etienne et Monaco.

Si l’OM veut bien prendre son salaire en charge, on l’accueille ! — Dupraz

Ce jeudi, Pascal Dupraz a répondu aux questions de France Bleu Saint-Etienne. Le nouveau coach des Verts a réagi avec humour à la rumeur envoyant Alvaro Gonzalez à l’ASSE. L’entraîneur français le veut bien mais à une seule condition !

« C’est une piste évoquée par la cellule de recrutement. Si l’OM veut bien prendre son salaire en charge et que le joueur veut bien venir chez nous, on l’accueille ! » Pascal Dupraz – Source : France Bleu Saint-Etienne (06/01/22)

Alvaro s’amuse des rumeurs sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, le défenseur espagnol s’est d’ailleurs amusé de ces rumeurs l’envoyant dans un autre club. Il ne semblait pas être au courant que des clubs s’intéressent à lui. D’après RMC, Alvaro aimerait avoir une conversation avec les dirigeants pour un peu plus de clarté sur sa situation… En revanche, cela n’engendrerait aucun changement dans son implication au sein du club.

Le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile — Alvaro

En conférence de presse, le principal intéressé avait dernièrement annoncé qu’il donnerait tout pour essayer de gagner sa place dans la défense olympienne.

« Quand tu ne joues pas, ce n’est pas drôle. Mais le but est de continuer à travailler. J’ai parlé avec le coach et c’était plus facile. Quand on m’a donné l’opportunité de jouer, je pense que j’ai bien joué » Alvaro Gonzalez – Source : Conférence de presse (08/12/21)