L’arbitre désigné pour le choc OM – Monaco dimanche au Vélodrome !

La Ligue de football professionnel a officialisé la désignation de François Letexier pour diriger la rencontre entre l’OM et Monaco, programmée dimanche soir à 20h45 au stade Vélodrome. Un choix logique au regard de l’affiche du week-end : les Olympiens, actuellement 3es, accueillent des Monégasques installés à la 7e place, dans un duel qui oppose deux clubs historiques et deux formations encore engagées cette semaine en Ligue des champions.

Cette nomination intervient alors que l’OM aborde son dernier match de la première partie de saison. Après un nul concédé contre Toulouse (2-2) et une défaite face à Lille (0-1), les Marseillais ont perdu du terrain sur les deux premières places mais conservent leur position sur le podium. Avant de se projeter vers la Coupe de France et un déplacement à Bourg-en-Bresse en 32es de finale, les joueurs de Roberto De Zerbi doivent impérativement prendre des points en Ligue 1, et ce choc face à Monaco représente une occasion majeure de repartir de l’avant.

Un arbitre qui connaît déjà l’OM cette saison

La présence de François Letexier, considéré comme l’un des arbitres français les plus expérimentés, correspond à l’enjeu de cette rencontre. À 36 ans, il a déjà dirigé plusieurs affiches de haut niveau cette saison, dont le choc à Lyon fin août. C’est d’ailleurs lors de ce match de la 3e journée qu’il a arbitré pour la première fois l’OM cette année, distribuant quatre avertissements et expulsant CJ Egan-Riley à la demi-heure pour une faute sur Malick Fofana.

Pour le match de dimanche, Letexier sera accompagné de Cyril Mugnier et Aurélien Berthomieu sur les lignes de touche. L’assistance vidéo sera assurée par Nicolas Rainville, assisté de Wilfried Bien.