“L’attaque de l’OM, ça fait peur !”

À la veille du déplacement de l’Olympique de Marseille à Lisbonne pour y affronter le Sporting, la presse portugaise se montre prudente. Si le club lisboète reste solide en championnat, les doutes s’accumulent quant à sa capacité à contenir une attaque marseillaise jugée “impressionnante” par les observateurs locaux.

En déplacement au stade Alvalade ce mercredi soir pour la 3ᵉ journée de Ligue des champions, l’OM arrive lancé à pleine vitesse. Cinq victoires consécutives, une première place en Ligue 1 et une confiance retrouvée : les Marseillais se présentent avec l’étiquette de favoris. De l’autre côté, le Sporting Portugal traverse une période plus délicate, malgré une position honorable de dauphin en championnat.

Interrogé par RMC Sport, David Nunes, journaliste au quotidien A Bola, l’OM est clairement favori dans la presse portugaise

Alors que le souvenir du douloureux “1-6” de 2022 (0-2 à Lisbonne, 1-4 au Vélodrome) plane encore, les rôles semblent s’inverser : cette fois, c’est Marseille qui fait peur.

“Marseille a l’avantage. Ils sont ultra confiants, très compétitifs, et s’ils dominent la Ligue 1 devant le PSG, ce n’est pas un hasard”, affirme Nunes. “Leur attaque est la meilleure du championnat, et la défense du Sporting n’est pas au mieux. Cela peut être un facteur décisif.” (source rmcsport)

Une série qui change le regard sur l’OM

Si l’historique n’est pas en faveur des Marseillais (une seule victoire en dix déplacements au Portugal), la dynamique actuelle change la donne.

“Gagner contre le PSG, c’est un signal fort. C’est la saison en général qui modifie la perception de Marseille au Portugal. Le Sporting, lui, traverse une période de doute. Je ne vois pas un score large, mais je donne l’avantage à l’OM”, confie le journaliste lusitanien.

Greenwood, la menace numéro 1

Du côté portugais, on s’inquiète surtout du potentiel offensif marseillais.