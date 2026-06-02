Mercato : Laurent Bonnart revient sur son départ de l’OM…

Ancien latéral marseillais et champion de France 2010, Laurent Bonnart estime que le club olympien n’a jamais fait le nécessaire pour le prolonger. Une situation qu’il peine encore à comprendre aujourd’hui.

Passé par l’Olympique de Marseille entre 2007 et 2010, Laurent Bonnart est revenu sur les circonstances de son départ lors de notre émission du 1er juin dernier. Un sujet qui semble encore susciter de l’incompréhension chez l’ancien défenseur olympien.

Interrogé sur l’éventualité d’une prolongation au club, l’ancien latéral passé par l’OM a reconnu que plusieurs éléments avaient influencé son départ. Sans refaire l’histoire, il estime toutefois que les choses auraient pu être différentes. « Moi, je suis un dossier particulier. Honnêtement, il y a des choses qui ont joué sur mon départ. »

🎙️ Laurent Bonnart revient sur son départ du club. Extrait de l’émission d’aujourd’hui. pic.twitter.com/QmmaQ1Qv8S — Football Club de Marseille (@FCMarseille) June 1, 2026

Une séparation toujours difficile à expliquer

L’ancien joueur de l’OM explique surtout avoir été surpris par l’absence de discussions concernant son avenir. Selon lui, sa situation ne nécessitait pas qu’il fasse le premier pas vers les dirigeants. « Je n’ai pas eu cette réponse-là en face de moi, malheureusement, je ne vais pas dire que j’étais en attente, mais dans ma position, c’était plutôt au club de venir vers moi pour me prolonger. Je n’ai pas eu cette réponse-là en face de moi. C’est ce qui s’est passé. »

L’ancien défenseur reconnaît également que son départ avait suscité de nombreuses interrogations chez les supporters marseillais. Une incompréhension qu’il partage encore aujourd’hui. Une décision qui à l’époque n’avait pas été comprise par les fans de l’OM, mais aussi par le joueur. « Moi non plus je ne comprenais pas pourquoi », explique le champion de France 2010.

Plus de quinze ans après, Laurent Bonnart semble toujours chercher des explications à une fin d’aventure qu’il n’avait visiblement pas anticipée.