L’avenir d’Aubameyang, les dossiers Conceiçao, Fonseca, Haise… Les infos et rumeurs mercato OM de la semaine !

Comme chaque week-end, FCM vous propose les infos et rumeurs mercato de la semaine ! Au programme ce dimanche : L’avenir d’Aubameyang, les dossiers Conceiçao, Fonseca, Haise…

L’OM se cherche toujours un entraîneur. L’une des priorités de Pablo Longoria devrait finalement filer en Serie A puisqu’un accord aurait déjà été trouvé !

Paulo Fonseca à l’OM, c’est déjà terminé? Depuis quelques jours, son nom revient avec insistance à l’AC Milan. Le coach portugais devrait bien s’engager avec le club italien malgré la fronde des supporters. Un accord aurait été trouvé d’après les informations du journaliste Nicolo Schira : un contrat de 2 ans assorti d’un salaire de 3,5 millions d’euros par an et une option allant jusqu’en 2027. L’officialisation devrait arriver dans les prochains jours pour le Portugais qui quittera donc le LOSC.

Dans une interview accordée au quotidien régional La Provence, Eric Di Meco a donné le nom de trois entraîneurs qui pourrait relever le défi marseillais. “Pour moi, Christophe Galtier serait le coach idéal… Mais est-ce que l’OM va le solliciter, est ce que Christophe sera séduit par ce nouveau projet ? En ce moment, on parle beaucoup de Paulo Fonseca… pourquoi pas. Mais il faut se méfier de cette histoire d’entraîneur. Brest se qualifie en Ligue des champions, grâce à Éric Roy qui est resté sur le carreau pendant une décennie. Tu as des entraîneurs avec, soi-disant, des garanties, qui sont passés au travers. De toute façon, il n’y a pas 50 000 solutions, étant donné que tu ne joues pas la coupe d’Europe. Est-ce qu’on ne va pas être obligé de fabriquer l’entraîneur ? Habib Beye, Éric Roy… Il va peut-être falloir faire un pari sur le coach. Mais j’ai l’impression que cette direction veut un nom.”

La direction de l’Olympique de Marseille travaille jour et nuit pour tenter de trouver au plus vite le futur entraîneur de l’OM. Paulo Fonseca, Sérgio Conceição semblent être les deux pistes prioritaires. Le nom de Franck Haise est également évoqué. Après quelques jours de réflexion, ce dernier a pris sa décision concernant son avenir.

D’autres noms ont circulé, notamment celui de Franck Haise. Ce dernier avait demandé un temps de réflexion au RC Lens avant de prendre une décision sur son avenir. Selon les informations du journal L’équipe, le technicien français a tranché ! Il souhaite quitter le club Lensois. Sous contrat jusqu’en 2027, il espère trouver un nouveau projet et se dit même prêt à prendre une année sabbatique.

Alors que les discussions avec Fonseca et Conceição sont au point mort, reste à savoir si l’Olympique de Marseille saisira cette opportunité.

Alors que le feuilleton du nouvel entraineur pourrait bien prendre plus de temps que prévu, Daniel Riolo a récemment expliqué que l’OM devrait se positionner sur Habib Beye vu qu’il n’y aura pas de compétition européenne l’an prochain. « Habib Beye à Marseille ? Je me dis pourquoi pas. Il connaît l’environnement, dans la communication avec les joueurs, il sera bon, dans la gestion du contexte aussi. Vu comment est conçu l’effectif il sait qu’il va y avoir du mouvement. Si c’est pour prendre un faux bon, on a vu l’entraineur à poigne Gattuso, ou Marcelino qui a une bonne cote en Espagne cela a été une catastrophe. Si ils peuvent prendre Fonseca qu’ils foncent, mais il ne veut pas venir et il attend une meilleur offre. Va sur un mec qui rêve de venir, je ne vois pas en quoi il ne serait pas apte. Habib Beye viendrait avec une telle volonté et envie de bien faire… », avait expliqué le journaliste dans l’After sur RMC.

« C’est important de bien finir notamment pour le coach. Il est venu dans une situation très compliquée et il a tout donné. Et puis pour toute sa carrière c’était le minimum qu’on lui devait et pour les supporters aussi. Sur le plan personnel, tout le monde le sait, la saison n’a pas bien commencé et après le rythme est revenu, ça reste une saison honorable mais au finale ce m’importe peu, j’aurai préféré me qualifier pour l’Europe. (…) pour se qualifier pour la coupe d’Europe la saison prochaine, il faudra beaucoup de travail. Et oui je serai là« , a ainsi déclaré le buteur de l’Olympique de Marseille, Pierre-Emerick Aubameyang .

L’Olympique de Marseille avait vraisemblablement fait de Sergio Conceiçao sa priorité au poste d’entraîneur. Un premier choix confirmée par le journal Le Parisien qui a contacté l’entourage du coach portugais…

En effet, selon les informations du journal le Parisien, « Sergio Conceiçao, 49 ans, en poste à Porto depuis 7 ans (un record) où son contrat s’achève au 30 juin, constituerait dorénavant le premier choix des dirigeants. Cette piste est, d’ailleurs, qualifiée de « complexe, mais très crédible » par l’entourage du technicien. (…) Une rencontre avec les responsables phocéens, en présence de Jorge Mendes l’agent du coach, a bien eu lieu à Porto autour du 14 mai. Pablo Longoria le président de l’OM tient Conceiçao en haute estime. Il apprécie ses qualités de meneur d’hommes, en dépit d’un caractère un peu éruptif. « Il s’agit d’une vraie possibilité », ajoute-t-on en interne au sein du club olympien. »

Contacté par le média, l’entourage de Conceiçao reste mitigé. « Sergio respecte l’identité de l’OM. Il apprécie le côté un peu volcanique du club, assez similaire à celui de Porto. Il continue à suivre avec attention la L1, un championnat qualitatif à ses yeux. Après, son ambition avouée est de conquérir la Ligue des champions dans les années futures. »

Après le départ annoncé de Jean-Louis Gasset, l’OM doit absolument trouver un entraîneur pour la saison prochaine. Les Marseillais espèrent d’ailleurs le récupérer le plus tôt possible afin de travailler sur le mercato qui ouvrira ses portes en juillet prochain.

D’après les informations de Di Marzio, l’Olympique de Marseille s’est positionné sur le coach Sergio Conceiçao. Le Portugais est toujours en poste au FC Porto mais devrait quitter le club bientôt. Pour le remplacer, Enzo Maresca aurait été ciblé par André Villas-Boas et son staff.

Seulement, d’après Fabrizio Romano, le coach italien a été approché par le FC Séville. L’entraîneur qui a permis à Leicester de remonter en Premier League ne veut pas entendre parler d’un départ hors de l’Angleterre… De quoi mettre du plomb dans l’aile de la piste menant à Conceiçao pour l’OM.

