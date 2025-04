L’avenir de Bennacer, une pépite de 17 ans visée et deux retours samedi ? Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque soir, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi :

Bennacer, option bientôt levée ?

Arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille sous forme de prêt avec option d’achat, Ismaël Bennacer devrait bel et bien rester olympien !

Cet hiver l’OM s’est séparé de quelques joueurs dont Ismaël Koné au milieu de terrain. Le club a récupéré en fin de mercato hivernal le joueur de l’AC Milan Ismaël Bennacer. Bien qu’en dents de scie, ses prestations ont convaincu la direction marseillaise de lever son option d’achat dès cet été. En effet, comme l’affirme la Gazzetta, le board olympien compte bien payer les 12M€ à l’AC Milan pour s’attacher ses services définitivement.

Murillo ne ferme pas la porte à un départ cet été ?

Murillo a récemment prolongé son contrat avec l’OM jusqu’en 2028, preuve de la confiance du club dans son potentiel. Mais selon les informations du média Futbol Centroamérica, un départ n’est pas à exclure cet été. Le joueur envisagerait d’étudier toute offre intéressante, si celle-ci correspond à ses attentes sportives et personnelles. « Il connaît sa valeur et combien tout lui coûte », peut-on lire dans l’article. Bien qu’il se sente bien à Marseille, Murillo serait attentif aux opportunités qui pourraient se présenter lors du prochain mercato. « Il est prêt à envisager d’autres propositions si celle de son lieu de travail actuel ne le convainc pas ».

Una locura este dato… 🤯 Olympique Marsella sin Michael Amir Murillo🇵🇦 (por lesión):

☝🏻Tres partidos (J25, J26, J27)

❌ TRES DERROTAS Olympique Marsella en el regreso del panameño:

☝🏻 Titular y jugando todo el partido

✅ VICTORIA Datos, no opiniones. pic.twitter.com/RyzYGbDEHd — Futbol Centroamérica (@Futbolcentroame) April 7, 2025

L’ancien joueur d’Anderlecht a su déjouer les pronostics. « Il est arrivé à Marseille pour montrer de quoi il était capable, même si une grande partie des supporters pensaient qu’il allait juste rester en marge ». Grâce à ses performances solides, il a gagné le respect de ses coéquipiers et l’estime du staff technique. « Son effort et son efficacité lui ont valu le respect de ses coéquipiers et lui ont assuré une place dans le cœur de chaque supporter ».

Actuellement deuxième du championnat, l’OM reste loin du Paris Saint-Germain, leader avec 22 points d’avance après 28 journées. Une situation qui reflète les disparités du championnat français cette saison. La trajectoire de Murillo, saluée par les médias et soutenue par les fans, illustre l’importance de sa contribution à l’effectif marseillais. « Il a changé tout ce qu’il touchait, notamment avec son retour sur les terrains après sa dernière blessure », souligne encore Futbol Centroamérica.

Son avenir pourrait donc se décider dans les prochains mois, selon les sollicitations et la stratégie de l’OM sur le marché des transferts.

L’OM s’intéresse attentivement au jeune Ibrahim Diakité

L’Olympique de Marseille poursuit sa stratégie de recrutement tournée vers les jeunes talents africains. Selon les informations d’Africafoot, le club phocéen aurait ciblé Ibrahim Diakité, jeune milieu de terrain malien révélé lors de la Coupe d’Afrique des Nations U17 en cours.

Issu de la réputée académie Jean-Marc Guillou (JMG) de Bamako, Diakité s’est distingué par ses performances sous le maillot de l’équipe nationale cadette du Mali, entraînée par Adama Djefla Diallo. Repéré pour ses qualités de récupérateur, sa polyvalence et sa technique au cœur du jeu, le joueur a déjà attiré l’attention de plusieurs observateurs européens.

D’après Africafoot, des recruteurs de l’OM ont été aperçus dans les tribunes de la compétition. Le média affirme que des premiers contacts ont été établis avec le joueur. “Plusieurs recruteurs européens sont actuellement présents dans les stades de la 15e édition de la Coupe d’Afrique des Nations U17, scrutant les talents en devenir. Parmi eux, l’Olympique de Marseille semble avoir jeté son dévolu sur une révélation du tournoi : Ibrahim Diakité”, écrit le média spécialisé.

Ibrahim Diakité, milieu malien formé à l’académie JMG, impressionne à la CAN U17. L’OM a déjà noué les premiers contacts pour attirer ce récupérateur prometteur. D’autres clubs sont en lice, mais Marseille veut passer à l’action. Détails 👉 https://t.co/Cx41eCDHwe#OM… pic.twitter.com/zYm20dEzf1 — africafoot.com (@Africafoot_com) April 9, 2025



L’intérêt marseillais pour Diakité s’inscrit dans une concurrence plus large. En effet, plusieurs clubs européens suivent également le joueur. Toujours selon Africafoot, le LOSC, Anderlecht et le Red Bull Salzbourg auraient eux aussi identifié le jeune Malien comme un joueur à fort potentiel. “Mais Marseille n’est pas seul sur les rangs. D’autres clubs européens ont également coché son nom”, précise le média.

Lors de cette CAN U17, Diakité a disputé trois rencontres, pour un total de 153 minutes de jeu. Un temps de jeu significatif qui confirme sa place dans le dispositif malien et laisse entrevoir de solides perspectives d’avenir.

À seulement 17 ans, Ibrahim Diakité pourrait bien devenir l’un des prochains grands chantiers du mercato estival de l’OM, dans une logique de formation et de valorisation des jeunes talents. Le dossier est à suivre de près dans les prochaines semaines.

Luiz Felipe, une option en renfort

L’Olympique de Marseille s’apprête à disputer l’un des tournants de sa saison. Deuxième de Ligue 1, le club phocéen se rend à Monaco ce samedi pour y affronter son poursuivant direct, troisième du classement. À l’approche de ce rendez-vous capital dans la course à la Ligue des champions, l’état de l’effectif marseillais reste contrasté.

Balerdi forfait, incertitude défensive

C’est l’absence majeure du côté olympien : Leonardo Balerdi ne sera pas du déplacement en Principauté. Touché au genou, le défenseur argentin, véritable patron de la charnière marseillaise ces dernières semaines, est forfait pour cette rencontre décisive.

Pour compenser ce forfait, l’OM pourrait s’appuyer sur Luiz Felipe. Le défenseur italo-brésilien, éloigné des terrains depuis plusieurs semaines, a repris l’entraînement collectif cette semaine. Sa présence dans le groupe est envisageable, mais son niveau de préparation pourrait pousser le staff à la prudence.

🔹La séance du 9 Avril avec la présence de Bilal Nadir 🇲🇦 et de Luiz Felipe 🇮🇹 !#TeamOM 🔵⚪ @OM_Officiel pic.twitter.com/gSSjN537m8 — GP013 (@Gp_013) April 10, 2025

Højbjerg de retour, stabilité au milieu

Autre bonne nouvelle : Pierre-Emile Højbjerg est attendu dans le groupe pour ce déplacement. Le milieu de terrain danois, de retour sur le banc face à Toulouse, devrait retrouver une place dans l’entrejeu. Son retour est un atout majeur pour De Zerbi, qui pourra compter sur son expérience et sa rigueur tactique face à un adversaire solide.

Harit et Moumbagna déjà opérationnels

Amine Harit et Faris Moumbagna, de retour dans le groupe le week-end dernier contre Toulouse, postulent de nouveau pour une place dans le groupe et une possible entrée en jeu. Leur présence offre à De Zerbi davantage de profondeur offensive, dans un match où la moindre occasion pourrait faire la différence.

Gouiri reste incertain

En revanche, l’incertitude demeure autour d’Amine Gouiri. Forfait lors de la dernière rencontre, l’attaquant marseillais n’est pas encore assuré d’être apte pour le choc à Louis-II. Son état sera réévalué dans les prochaines heures.