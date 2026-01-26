L’avenir de Greenwood, les recrues déjà au top et Nwaneri l’OA impossible… Les 3 infos mercato OM de ce lundi !

Ce lundi 26 janvier 2026, l’Olympique de Marseille se retrouve au centre de l’actualité à travers trois dossiers majeurs. De la prise de parole rare de Pablo Longoria sur Mason Greenwood, aux choix forts de Roberto De Zerbi face à Lens, jusqu’à la volonté affichée de stabiliser le projet autour de l’entraîneur italien, l’OM avance avec une ligne directrice claire. Entre performances sportives, décisions humaines et ambitions à long terme, Marseille assume ses orientations.

Pablo Longoria sort du silence sur Mason Greenwood

Dans une interview accordée au Daily Telegraph, Pablo Longoria est revenu en profondeur sur le dossier Mason Greenwood, depuis son arrivée à l’Olympique de Marseille jusqu’aux réflexions entourant son avenir. Une prise de parole rare, alors que l’attaquant anglais s’impose comme l’un des hommes forts du projet olympien.

Arrivé dans un contexte particulièrement sensible, Greenwood demeurait un sujet de controverse, notamment en Angleterre. Accusé par le passé de tentative de viol et d’agression – des charges abandonnées en février 2023 – l’attaquant avait vu les clubs britanniques se détourner de lui. L’OM a choisi de saisir ce qui s’apparentait à une opportunité de marché.

Longoria assume pleinement ce choix : « Pour moi, il est important d’en parler ouvertement. Créer des tabous n’est jamais positif. C’était une formidable opportunité de marché sur le plan sportif, et nous avons analysé très attentivement ce qui s’était réellement passé ».

Le président marseillais révèle également avoir consulté sa mère, ancienne professionnelle du système pénitentiaire espagnol, avant de trancher : « En toute connaissance de cause, elle m’a dit : “fais-le” ».

Lens-OM : De Zerbi bouscule sa hiérarchie et marque les esprits

Après la lourde défaite contre Liverpool en Ligue des champions (0-3), l’OM devait impérativement réagir face à Lens dans un contexte tendu, marqué par un huis clos partiel au Vélodrome. Roberto De Zerbi a répondu par des choix forts.

Le technicien italien a titularisé Ethan Nwaneri et Quinten Timber, arrivés seulement trois jours plus tôt, tout en laissant Mason Greenwood, meilleur buteur du club, sur le banc. Un signal fort envoyé à l’ensemble du groupe.

Nwaneri, 18 ans, a rapidement justifié la confiance placée en lui en inscrivant un but dès la 13e minute, après une action individuelle remarquée. De son côté, Timber a apporté équilibre et intensité dans l’entrejeu aux côtés de Pierre-Emile Höjbjerg. Solide et discipliné, le Néerlandais a livré une première prestation convaincante.

Si ces débuts sont prometteurs, la prudence reste de mise. À Marseille, chaque performance doit être confirmée, tant la concurrence est forte dans l’effectif.

Longoria veut inscrire De Zerbi dans la durée à l’OM

Dans une autre interview accordée à The Telegraph, Pablo Longoria a clarifié sa position concernant l’avenir de Roberto De Zerbi. Le président marseillais a exprimé publiquement son admiration pour son entraîneur, allant jusqu’à le qualifier de « génie ».

Surtout, Longoria affiche une ambition claire : « Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético Madrid ». Une déclaration forte, symbole de la volonté de stabilité rarement observée à l’OM.

Conscient de l’intérêt que suscite De Zerbi auprès des grands clubs européens, le dirigeant espagnol se montre lucide : « Il est tout à fait normal que les grands clubs cherchent à recruter Roberto ».

Dans cette optique, l’Olympique de Marseille envisage de sécuriser son entraîneur par un nouveau contrat, afin de protéger un projet sportif qu’il souhaite inscrire dans la continuité.