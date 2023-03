L’avis d’un spécialiste : « C’est le moment où jamais pour Montpellier de battre l’OM »

Dans un entretien accordé à FCM, Julien Castanheira, rédacteur en chef de MadeinFOOT, revient sur la saison de Montpellier, sur le déplacement du MHSC au Stade Vélodrome pour affronter l’OM et sur les enjeux de cette fin de saison.

Le MHSC est sur une très bonne série de 6 matchs sans défaite en Ligue 1. Comment expliquer ce regain de forme après un début de saison difficile ? Est-ce l’effet Der Zakarian ?

« La première partie de saison a été catastrophique. Avant que Der Zakarian arrive, le club était à la limite de la relégation. Il n’y avait pas de continuité dans l’équipe. Elle avait des pics de forme où sur un match l’équipe se montrait prometteuse mais elle n’arrivait presque jamais à suivre derrière. Der Zakarian a ramené un esprit “Paillade” à Montpellier que le club cherche depuis une dizaine d’années. Il a permis au club de se relever. Le passage à vide de l’équipe correspond à la période ou Der Zakarian n’était pas là. » Julien Castanheira – Football Club de Marseille (28/03/2023)

Comment expliquer l’échec de Romain Pitau sur le banc du MHSC ?

L’électrochoc que l’on attend lorsqu’un nouvel entraîneur arrive dans un club n’a jamais eu lieu avec Romain Pitau. Il était dans la continuité de ce que faisait Olivier Dall’oglio. Dès son retour, Der Zakarian a insisté sur la rigueur défensive, c’est ce qu’il manquait à Montpellier lorsque Pitau était encore l’entraîneur du club. Si offensivement, l’équipe montrait de belles choses, elle avait l’une des pires défenses du championnat. Lors du premier passage de Der Zakarian, la défense était le principal atout du club. L’équipe a été tirée vers le bas par Romain Pitau. Aujourd’hui, les joueurs savent répondre dans le défi physique et dans l’engagement, ce qui n’était pas le cas en début de saison. La solidité défensive de Montpellier lors des derniers matchs, cela en dit long sur l’apport de Der Zakarian.

Der Zakarian n’a jamais gagné à Marseille

L’OM éprouve des difficultés cette saison à domicile, il reste sur 4 matchs sans victoires au Stade Vélodrome. C’est peut-être le meilleur moment pour faire un résultat ?

Si on prend en compte les difficultés rencontrées de l’OM au Stade Vélodrome, c’est le moment idéal pour le MHSC de battre l’OM. Malgré ça, Der Zakarian n’a jamais gagné à Marseille. Il y a souvent eu des matchs spectaculaires entre les deux équipes qui tournent souvent à l’avantage de l’OM. Au vu de la dynamique positive de Montpellier et de la très bonne saison que sont en train de réaliser les Marseillais, il vaut mieux les jouer pendant cette période où ils sont un peu en baisse de régime. Au match aller, le MHSC était un peu malade mais avait posé beaucoup de problèmes à Marseille. C’est un match très important pour le club. Il y a une petite occasion de pouvoir mettre en difficulté l’OM.

Comment est perçue la saison de l’OM du côté de Montpellier ?

On note évidemment l’énorme travail d’Igor Tudor. Même si le jeu proposé est très attrayant, on sent que l’équipe cale un peu physiquement ces dernières semaines. La trêve va faire du bien aux joueurs qui sont restés à Marseille. Des joueurs comme Valentin Rongier ou Mattéo Guendouzi vont pouvoir récupérer cette semaine. L’OM fait une très belle saison même s’il y aura quelques regrets notamment avec la défaite en Coupe de France. À Montpellier, on prend l’OM très au sérieux. C’est toujours très compliqué d’aller jouer au Stade Vélodrome.

À ce stade du championnat Montpellier est onzième. Que peut espérer le club pour la fin de la saison ?

Il y aura une confrontation très importante contre l’Olympique Lyonnais. Si le club continue sur la même dynamique que lors des dernières semaines, ils vont remonter au classement mais ils devront aussi compter sur des faux pas de leurs concurrents directs. Si Montpellier arrive à valider cette onzième place, alors qu’il était au bord de la relégation il y a quelques semaines, ce sera déjà énorme. Lorsque l’on est sur une belle série, on espère toujours aller plus loin mais il faut aussi être réaliste. L’objectif initial du club est le maintien. Il reste deux ou trois victoires à aller chercher pour s’assurer de rester en ligue 1.

Lors des 10 dernières journées de championnat, Montpellier va affronter l’OM, Monaco, Lille, Rennes et Nice. Au-delà de ses propres ambitions, le club est-il l’arbitre de cette fin de saison ?

« Ils peuvent avoir ce rôle. Les matchs à la Mosson sont toujours des déplacements compliqués pour les équipes du haut de tableau. Il faut toujours sortir de grosse prestation pour venir gagner à Montpellier. À domicile, c’est quand même très solide. Il se passe toujours quelque chose dans le stade, un peu comme à Marseille. Les joueurs sont transfigurés quand ils jouent devant leurs supporters. Si les joueurs maintiennent la cadence de ces dernières semaines, il y a quelques équipes qui risquent de se casser les dents à la Mosson. » Julien Castanheira – Football Club de Marseille (28/03/2023)

Propos recueillis par Benoit Deidda