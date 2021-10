Lazio – OM (0-0) : Marseille gratte un bon point !

L’Olympique de Marseille ramène un point de son déplacement face à la Lazio (0-0) à l’occasion de la 3e journée de Ligue Europa. L’OM a réalisé un bon match, maitrisé surtout en première mi-temps, plus compliqué en seconde…

Le Onze de Départ :

Lopez

Saliba, Caleta Car, Peres

Rongier (Balerdi), Kamara, Guendouzi (Gueye)

Under, Payet, Lirola (Dieng)

Milik (Gerson)

Sampaoli a décidé de proposer son 3-3-3-1 avec la confirmation de l’installation de Caleta Car à la place de Balerdi ou Alvato. Lirola est aussi confirmé mais dans le couloir gauche pour mieux protéger la défense, Under est de retour à droite… L’OM a du mal à relancer proprement, entre Lopez qui dégage en touche ou Saliba et Rongier qui ratent leur passe, la Lazio presse et joue dans le dos de la défense à la limite du hors jeu (6′). Marseille a du mal à faire monter son bloc. L’OM tente de faire bouger le bloc par des changement de côté, suite à un centre de Lirola, Guendouzi tente sa frappe sur un second ballon, sans danger et capté par Strakosha (9′). L’OM maitrise la balle et fait bien tourner pour se rapprocher des buts italiens, Lirola centre pour Under qui rate sa reprise de volée qui s’envole (14′). L’OM est bien en place, sur une changement de coté de Rongier, Payet trouve Milik qui frappe à l’entrée de la surface, son tir ne passe pas loin du poteau de Strakosha (20′).

Les italiens tentent de répondre par un débordement de Lazzari qui centre à ras de terre, Lopez intervient devant Basic, l’OM peut se dégager (22′). Percussion d’Under qui se rapproche dans la surface et frappe, il est contré (27′). Belle ouverture de Kamara pour Milik, qui rate sa frappe en pivot (29′). Payet n’est pas assez tranchant sans ses passes et ses contrôles, il perd trop de ballon, Sampaoli a besoin de lui à un autre niveau. Enorme occasion pour la Lazio, suite à un corner le ballon est dévié mais Lopez est attentif (33′). Grosse occasion pour Under, décalé par Payet, il crochète et enroule fort du pied gauche, grosse parade du portier de la Lazio (40′). L’OM a dominé cette mi-temps a bien maitrisé mais n’a pas réussi à concrétiser ses occasions.

L’OM maitrise la première mi-temps mais ne concrétise pas…

L’OM s’offre rapidement une grosse occasion, Under déborde et centre à ras de terre pour Milik, le gardien est battu mais un défenseur sauve la Lazio (48′). Immobile part dans le dos de la défense, il bouge Saliba mais ne cadre pas sa frappe (51′). Nouvelle attaque pour la Lazio, Lazzari centre pour Immobile, trop court mais qui touche Lopez, faute évitable (56′). L’OM souffre plus et a plus de mal à maitriser le pressing, Immobile pense ouvrir le score mais l’attaquant italien est hors jeu de peu, Marseille se fait peur (58′). Sampaoli prend une option offensive, il sort Lirola pour Dieng, l’espagnol a fait le boulot à un poste compliqué (60′). Cela va un peu mieux pour les marseillais, Payet décale Under passé à gauche, la frappe du Turc est sortie par le portier (63′). Payet prend sa chance suite à un ballon récupéré, sa frappe légèrement contrée fuit le cadre (65′).

La Lazio s’est réveillé en seconde !

Réponse de la Lazio, Lopez sort la frappe de Zaccagni déviée, confusion sur le second ballon (67′). Immobile profite d’une mauvaise relance pour toucher la barre, Lopez semblait sur la trajectoire (69′). Gueye remplace Guendouzi, Gerson entre à la place de Milik (72′). Sampaoli décide de sortir Rongier, qui a tout donné, Balerdi passe latéral droit (85′). Les italiens poussent, Lopez est décisif face à Immobile, grosse parade (87′). La fin de match est compliquée pour les Olympiens, mais l’OM conserve ce point important. Il faudra battre la Lazio au Vélodrome.