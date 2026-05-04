Le 3 infos OM du jour : 4 jeunes en lice pour un beau trophée, l’Europe s’envole et une option se confirme au poste de DS !

Le centre de formation de l’OM continue de produire des talents remarqués au niveau national, avec plusieurs jeunes nommés pour une distinction importante. Sur le plan sportif, la situation de l’équipe première reste préoccupante après une nouvelle lourde défaite à Nantes. En parallèle, la direction marseillaise accélère sa réorganisation avec un dossier majeur sur le poste de directeur sportif.

U19 OM : quatre jeunes du centre de formation en lice pour le Trophée Espoir du Football

Le centre de formation de l’Olympique de Marseille est mis en lumière avec la nomination de quatre joueurs pour la 2e édition du Trophée Espoir du Football, organisée le 14 mai au stade Vélodrome.

Selon La Provence, Antoine Valero, Ugo Lamare El Kadmiri, Milan Leccese et Samy Bedja représentent le club dans différentes catégories. Valero et Lamare El Kadmiri figurent parmi les attaquants nominés après une saison aboutie avec les U19 Nationaux, chacun ayant inscrit 14 buts.

Ugo Lamare El Kadmiri s’est aussi illustré avec deux apparitions en Ligue 1 cette saison, à Lorient puis à Nantes, confirmant sa progression au sein de l’effectif. De son côté, Milan Leccese est nommé parmi les milieux de terrain grâce à sa régularité et ses passes décisives à deux chiffres.

Enfin, Samy Bedja, seulement âgé de 15 ans, est retenu en catégorie U17. Déjà utilisé en U19 et en Gambardella, il est considéré comme l’un des grands espoirs du centre de formation.

OM : la lourde défaite à Nantes scelle la chute en Ligue 1 et l’Europe s’échappe

L’Olympique de Marseille a subi une défaite nette sur la pelouse du FC Nantes (3-0), lors de la 32e journée de Ligue 1, compromettant fortement ses ambitions européennes.

Ce revers, la onzième défaite de la saison, intervient dans un contexte défavorable où plusieurs concurrents directs ont pris des points importants. L’OM est désormais 7e avec 53 points, à sept longueurs de la 3e place occupée par l’Olympique Lyonnais.

La dynamique complique sérieusement la fin de saison, d’autant que les Marseillais doivent encore affronter Le Havre puis Rennes. Même la 4e place reste difficile à atteindre, et une absence totale des compétitions européennes devient une possibilité réelle selon les scénarios évoqués.

Mercato OM : directeur sportif, cette option se confirme !

Dans un contexte de crise sportive et de réorganisation interne, l’Olympique de Marseille avance sur le dossier du futur directeur sportif, après le départ annoncé de Medhi Benatia.

La direction, désormais pilotée par Stéphane Richard, explore plusieurs pistes via l’agence Excel Sports Management. Plusieurs profils ont déjà décliné, notamment Paul Mitchell et George Syrianos, tandis que d’autres options restent compliquées.

Parmi les candidats, le nom de Julien Fournier prend de l’ampleur. Selon Footmercato, un entretien a eu lieu entre lui et les décideurs marseillais, et celui-ci se serait déroulé de manière positive.

Ancien dirigeant de l’OGC Nice et passé par l’OM dans les années 2000, Fournier connaît bien l’environnement du club. Son expérience et sa connaissance du football français en font une option sérieuse dans un contexte où le club cherche une décision rapide pour préparer le mercato estival.