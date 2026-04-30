Le 3 infos OM du jour : Genesio comme option ? 33M€ pour Balerdi et un retour, des incertitudes et 2 suspendus face à Nantes !

L’Olympique de Marseille traverse une période charnière, entre incertitudes sur le banc, mouvements de mercato et gestion d’un effectif diminué. Les décisions à venir pourraient redéfinir le projet sportif du club. Entre rumeurs, pistes et contraintes, l’actualité olympienne reste particulièrement dense. Le point sur les trois infos du jour.

Mercato OM : vers un coach français pour remplacer Habib Beye ?

L’avenir d’Habib Beye sur le banc de l’OM apparaît de plus en plus incertain malgré un contrat courant jusqu’en 2027. Le contexte interne du club évolue avec l’arrivée annoncée de Stéphane Richard à la présidence et la recherche d’un nouveau directeur sportif, un duo qui pourrait redéfinir les choix sportifs majeurs.

Dans cette configuration, un changement d’entraîneur n’est pas exclu à l’issue de la saison, même si aucune décision officielle n’est actée à ce jour. Le projet initial porté en partie par Mehdi Benatia pourrait ainsi être réévalué par la nouvelle gouvernance.

Parmi les pistes évoquées, le nom de Bruno Genesio revient avec insistance. L’ancien gardien de l’OM Pascal Olmeta a plaidé pour ce profil dans La Provence, estimant qu’un entraîneur français expérimenté serait idéal pour gérer la spécificité marseillaise : « Il faut prendre un entraîneur français comme Bruno Genesio ».

Sans contact officiel confirmé à ce stade, l’ancien coach de Lyon et Lille s’inscrit néanmoins dans les réflexions autour du futur projet olympien.

Mercato OM : Galatasaray prêt à 33M€ pour Leonardo Balerdi ?

Le dossier Leonardo Balerdi pourrait animer le prochain mercato estival. Le défenseur central argentin, devenu un cadre de l’OM ces dernières saisons, attire notamment l’attention de Galatasaray.

Selon le média turc Fanatik, le club stambouliote ferait du joueur une priorité pour renforcer sa défense et envisagerait des discussions avec Marseille. L’OM aurait fixé le prix de son défenseur à environ 33 millions d’euros.

Galatasaray, ambitieux sur la scène européenne, disposerait des moyens financiers pour répondre à ces exigences et préparerait une offre potentiellement supérieure à 30 millions d’euros. Le club turc poursuit une politique de recrutement agressive et souhaite franchir un cap en Ligue des champions.

Du côté marseillais, un départ n’est pas exclu, mais uniquement en cas de proposition jugée satisfaisante. D’autres clubs européens, notamment italiens, surveilleraient également la situation du joueur.

OM : retour de Traoré, incertitudes et deux suspendus avant Nantes

À deux jours du déplacement à Nantes, l’OM doit composer avec un effectif diminué et encore incertain sur plusieurs postes. En conférence de presse, Habib Beye a fait un point complet sur son groupe.

Bonne nouvelle toutefois avec le retour de Traoré, absent la semaine passée pour cause de maladie. En attaque, Amine Gouiri et Igor Paixao ont repris partiellement l’entraînement, sans garantie de titularisation : leur situation sera évaluée jusqu’au dernier moment.

En revanche, plusieurs absences sont confirmées. Egan-Riley, Kondogbia et Bilal Nadir sont encore jugés trop justes physiquement malgré des progrès. En défense, Aguerd poursuit sa reprise après opération.

Le secteur défensif est également fragilisé par deux suspensions importantes : Weah et Pavard manqueront le déplacement. Une situation qui oblige le staff marseillais à adapter ses choix tactiques pour ce match de Ligue 1 face au FC Nantes.