Le bon plan mercato (« très technique et dynamique ») de Lorik Cana pour l’OM ! ‘

Invité dans le dernier Débat Foot Marseille sur Footballclubdemarseille.fr l’ancien capitaine de l’OM s’est prêté au jeu de notre traditionnelle rubrique des « bons plans mercato ». Il a ainsi soufflé plusieurs noms pour le club phocéen :

Lorik Cana était l’invité du dernier numéro de Débat Foot Marseille version confinement. l’ancien milieu de terrain de l’Olympique de Marseille nous a glissé quelques bons plans mercato pour l’OM :

« On a pas mal de super jeunes joueurs d’Albanie du Kosovo qui peuvent arriver. Il y a Valon Berisha (Lazio, 27 ans) qui a d’ailleurs joué contre Marseille en Europa League et qui est un super joueur. Il pourrait faire énormément de bien à l’OM car il peut jouer dans plusieurs positions, excentré, derrière attaquant, ou milieu offensif plus avancé dans un 4-1-4-1 . C’est le genre de joueur que j’aime car il est polyvalent, dynamique, et très technique. C’est un grand gagneur avec une très bonne mentalité. »

Lorik Cana – Source : Football Club de Marseille

