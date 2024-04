Le chambrage de Cabella, l’annonce de Kondogbia et deux absents en plus pour Gasset? Les 3 infos OM de ce samedi

Comme chaque soir FCM vous propose les 3 infos OM du jour. Au programme ce samedi : Le chambrage de Cabella, l’annonce de Kondogbia et deux absents en plus pour Gasset?

Losc – OM (3-1) : Cabella chambre les supporters marseillais

L’OM s’est incliné 3-1 face au LOSC vendredi soir en ouverture de la 28e journée. L’ancien olympien Rémy Cabella s’est offert un but d’une belle frappe enroulée et s’est fait hué par les supporters marseillais.

Au micro de Prime Video, Remy Cabella a confié s’être inspiré d’un certain Kylian Mbappé pour loger le ballon au fond des filets sur ce mouvement du LOSC. « Je regarde beaucoup Kylian Mbappé. Et là, dans mon action, j’y pense. Parfois il n’a pas besoin de dribbler le joueur. Il sait qu’il y a le joueur devant le gardien (Samuel Gigot en l’occurrence), que ça peut le gêner. Il ne sait pas si je frappe ou pas donc je fais ma petite touche et après j’enroule. Après ça part, il y a la réussite, il y a tout. Je suis content parce que ça permet de mener 2-0 à ce moment-là. Il faut prendre exemple sur les grands joueurs, parfois ça marche. C’est vrai que c’est un beau but ». Et puis, en parlant des sifflets des supporters marseillais à son égard. « Je sais qu’ils ne m’aiment pas eux ». Ce dernier s’est même permis des petits signes de main pendant son interview.

Rémy Cabella : « Je sais qu’ils ne m’aiment pas eux. » 🤣 La réaction de l’ancien marseillais face aux sifflets du parcage olympien. #LOSCOM pic.twitter.com/IICAtKYlIg — Prime Video Sport France (@PVSportFR) April 5, 2024

L’Olympique de Marseille s’incline face au LOSC (3-1) lors de la 28e journée de Ligue 1 ce dimanche soir. La réaction à chaud de l’entraineur de l’OM Jean Louis Gasset au micro de Prime Video :

A lire aussi : LOSC – OM : Le gros coup de gueule de Jordan Veretout à chaud après la rencontre !

OM : Deux absents en plus pour Gasset face à Toulouse?

Plombés par les blessures, les Marseillais vont certainement devoir faire sans deux éléments de leur équipe face à Toulouse lors de la prochaine journée de Ligue 1.

L’OM ira ce jeudi à Benfica en Europa et enchaînera avec la réception des Portugais au Vélodrome. Après ce match, l’OM jouera contre Toulouse le 21 avril prochain. Pour cette rencontre, en plus des blessures, Jean-Louis Gasset va devoir se passer de deux éléments : Amine Harit et Samuel Gigot. Les deux joueurs, sanctionnés de jaunes face au LOSC, ne devraient pas échappés à une suspension.

Pour le Marocain, il s’agit d’une suspension concernant une accumulation de cartons jaunes sur les dix dernières rencontres. Pour Samuel Gigot, il était sous le coup d’un sursis après avoir pris un carton rouge et pourrait donc être de nouveau suspendu. Cette suspension pourrait prendre effet lors du prochain match de Ligue 1, face à Toulouse donc. Un gros coup dur pour Gasset qui s’est déjà plaint à plusieurs reprises des absences dans son effectif.

A lire aussi : LOSC – OM : Le gros coup de gueule de Jordan Veretout à chaud après la rencontre !

OM – Kondogbia : « La saison n’est pas terminée »

Interrogé en zone mixte par les journalistes, Geoffrey Kondogbia n’est pas bien certain que la saison de l’OM est terminée malgré cette défaite face au LOSC.

Tout le monde le disait avant le début de cette rencontre ce vendredi face au LOSC : ce match est d’une importance capitale pour la course à l’Europe. Après le match et une défaite sur le score de 3-1, il parait compliqué de voir les Marseillais attraper une place pour la Ligue des Champions. Pour Geoffrey Kondogbia, malgré ce coup dur, la saison n’est pas terminée et il faut encore y croire.

On a beau crier, dire que c’est honteux ou je ne sais quoi, la réalité c’est le terrain — Kondogbia

#LOSCOM La réaction de Geoffrey Kondogbia après la défaite de l’OM à Lille (3-1) « la saison n’est pas terminée. Il faut qu’on soit face à nos réalités » ⤵️@OM_Officiel #TeamOM @maritimamedias https://t.co/MJvbM1eUd2 — Karim Attab (@karimattab1) April 5, 2024

« De la déception, forcément… On voulait les 3 points. On est tombés contre une équipe qui depuis le début du championnat a montré de belles choses, explique Geoffrey Kondogbia en zone mixte. On a été face à certaines réalités. La honte? Je pense qu’il faut regarder ce que l’on fait de bien et ce que l’on fait de moins bien. Il n’y a que comme ça qu’on progressera. L’important c’est ça. Le football, c’est une succession d’erreur. C’est à nous de nous regarder dans les yeux et essayer de progresser. La réalité est là. Il faut se regarder dans la glace et travailler sur ce que l’on fait de moins bien. La saison n’est pas terminée. Tout ça, ça dépend de nous… Des éléments que l’on va y mettre. La situation est là aujourd’hui. Il faut que l’on soit face à nos réalités, que l’on puisse travailler et concrètement surtout… Savoir ce que l’on doit améliorer et ça passera que par là de toute façon. On a beau crier, dire que c’est honteux ou je ne sais quoi, la réalité c’est le terrain. Il faut être froid et regarder ce que l’on fait de moins bien pour progresser, il n’y a que ça. »