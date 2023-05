Le club lance « OM Légendes »

Les festivités autour des 30 ans de la victoire en Ligue des Champions de l’OM ont permis de renouer les liens entre les anciens du club et la direction actuelle. Le club lance l’opération « OM Légendes » qui sera ponctuée d’initiatives avec les anciennes gloires marseillaises.

Communiqué officiel de l’OM :

L’Olympique de Marseille a accueilli ce matin au centre Robert-Louis Dreyfus, l’équipe de 1993, sacrée à Munich il y a 30 ans. Un moment de partage intergénérationnel entre les légendes et les jeunes espoirs du centre de formation.

Cette rencontre fut l’occasion pour le président Pablo Longoria d’annoncer le lancement du programme OM Légendes et du trophée « Comme un seul OM ». La connexion entre l’histoire et l’espoir du club est essentielle dans la transmission de la passion et des valeurs olympiennes. Soucieux de renforcer cette liaison fondamentale, l’OM associera désormais l’ensemble des actions avec ses anciens joueurs au cœur du programme OM Légendes. Ce matin, après une diffusion d’un documentaire sur l’épopée de 1993, le club a eu à cœur de laisser la parole à toutes les générations présentes.

Après des échanges bienveillants et le récit de quelques anecdotes, le président Pablo Longoria a remis de ses mains le trophée « Comme un seul OM » à la génération qui a soulevé la coupe aux grandes oreilles.

Symbole de reconnaissance et d’unité, le trophée « Comme un seul OM » s’installera comme distinction honorifique décernée aux joueurs ayant marqué le club de leur empreinte et ayant participé, sur le terrain, à la construction de l’histoire et de l’identité de l’Olympique de Marseille.

Pablo Longoria, président de l’Olympique de Marseille : « Notre club a le devoir de rassembler et de fédérer tous les acteurs qui ont participé et qui participeront à son histoire. Avec OM Légendes, nous allons plus loin et nous avançons ensemble avec ceux qui ont marqué l’identité du club. Ces moments sont essentiels dans la construction du club de demain. »

OM Légendes sera ponctué d’actions avec les anciens joueurs en faveur de la communauté. Acteurs du programme, ils seront bientôt amenés à participer au premier « Tournoi des Légendes » au profit d’OM Fondation.

Jean-Pierre Papin, ambassadeur exécutif de l’Olympique de Marseille : « Je suis très heureux d’accompagner le club, ensemble avec Basile Boli, dans sa volonté de répondre à un besoin important et de renforcer cette connexion entre le club et anciens personnages emblématiques. L’anniversaire de la victoire en Ligue des Champions est un coup d’envoi idéal pour le programme. »

Ponctué d’initiatives régulières, ce programme inédit apporte un nouvel élan aux relations entre les anciens joueurs et l’Olympique de Marseille.