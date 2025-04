Le coach de Monaco prend une décision forte avant la reception de l’OM !

À deux jours du choc face à l’Olympique de Marseille, l’entraîneur de l’AS Monaco, Adi Hütter, a mis fin au suspense concernant le choix de son gardien titulaire. En conférence de presse ce jeudi, le technicien autrichien a confirmé qu’il allait reconduire Philipp Köhn dans les cages pour la réception de l’OM au stade Louis-II, samedi.

Le poste de gardien de but est un sujet sensible cette saison en Principauté. Lors de la défaite à Brest le week-end dernier (2-1), Köhn (27 ans) avait été mis en cause sur les deux buts concédés, notamment celui inscrit en toute fin de match par Mahdi Camara. Cette performance avait relancé les interrogations sur la hiérarchie à ce poste, d’autant que Radosław Majecki (25 ans), son principal concurrent, avait lui aussi été sanctionné en mars pour une erreur coûteuse à Toulouse, dans le temps additionnel.

Pas de sens de changer de joueur à ce poste tous les deux matchs

Interrogé sur ce dilemme, Adi Hütter a clarifié sa position. « Nous ne changerons pas ce week-end. Cela n’a pas de sens de changer de joueur à ce poste tous les deux matchs, d’autant plus que nous croyons en Philipp. Nous échangeons évidemment nos opinions entre nous au sein du staff technique, même si l’avis de l’entraîneur des gardiens compte beaucoup. Mais pour moi, cela n’a pas de sens de parler davantage de ce sujet. Pour nous, il est clair que Philipp va jouer contre Marseille. Il est aussi de ma responsabilité de coach de témoigner de la confiance aux joueurs. C’est notre décision de le maintenir, car nous avons de bonnes conversations avec lui. Cette erreur est derrière lui, il n’y pense plus, et je vois un gardien qui est prêt à repartir au combat. »

Ce maintien de Köhn dans le but intervient alors que Monaco est engagé dans la lutte pour les places européennes en Ligue 1. Le match contre Marseille, autre prétendant au podium, s’annonce crucial dans la course aux qualifications européennes. En choisissant de rester fidèle à Köhn, Adi Hütter assume un choix fort, qui vise à stabiliser une défense parfois en difficulté.

La prestation du portier suisse sera donc scrutée de près samedi, dans une rencontre où chaque détail pourrait peser lourd dans le sprint final du championnat.