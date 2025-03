Le coach de Reims lance le match face à l’OM !

En grande difficulté en Ligue 1, le Stade de Reims reçoit l’OM ce samedi (17h) pour la 27e journée. Malgré une série de quinze matches sans victoire en championnat, l’entraîneur rémois Samba Diawara croit aux chances de son équipe face aux Marseillais.

Une infirmerie bien remplie

Reims doit composer avec plusieurs absents de longue date. Le gardien suppléant Alexandre Olliero est de retour, mais le milieu Reda Khadra et l’attaquant Mohamed Daramy sont indisponibles jusqu’à la fin de la saison. Jordan Siebatcheu (ischio-jambiers) pourrait revenir contre Strasbourg (6 avril), tandis que Gabriel Moscardo (cuisse) est espéré pour le déplacement à Lens (11 avril). Quant à Yaya Fofana (tibia), son retour est plus lointain. Seule incertitude pour samedi : le latéral Nhoa Sangui, touché à un ischio, qui pourrait intégrer le groupe.

🗨️ 𝑪𝒐𝒏𝒇𝒆́𝒓𝒆𝒏𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒆. Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse d’avant-match de Samba Diawara #SDROM ⤵️ pic.twitter.com/AvfxIvJ4vz — Reims Média Football (@reimsmediafoot) March 28, 2025

Diawara veut croire en l’exploit

Malgré les difficultés, Samba Diawara affiche sa confiance. L’ancien adjoint, qui a déjà battu l’OM la saison dernière (1-0, le 15 mai), pense que son équipe peut créer la surprise : « On est capables de se relancer contre l’OM, on est capables de battre l’OM ! C’est une équipe dominante, qui aime avoir le ballon, attaque en nombre et veut le récupérer très vite quand il ne l’a pas. Alors on va souffrir, mais on ne se présentera pas en victimes. On va s’appuyer sur une certaine solidité (entrevue à Brest, 0-0, lors du dernier match), mais on devra aussi savoir ne pas trop subir et mettre le nez à la fenêtre dès que ce sera possible. Je suis persuadé que notre salut passera par un coup contre un adversaire meilleur que nous sur le papier… »

Reims devra donc trouver les ressources pour mettre fin à sa mauvaise série et tenter de faire chuter un OM en quête de points pour l’Europe.