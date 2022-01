Le communiqué officiel de l’OM suite à la suspension de Pape Gueye !

Juste avant le second match du Sénégal lors de la CAN, Pape Gueye a appris sa suspension par la FIFA. Le joueur est suspendu et l’OM condamné à versé 2,5M€ à Watford mais aussi à la grosse sanction de ne pas pouvoir recruter lors des deux prochains mercatos…

Le club a réagi à cette décision ce samedi soir en expliquant qu’il allait faire appel !

Le Club et son joueur entendent faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport