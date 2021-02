Le discours offensif d’Ouvrard concernant la Vente OM et le président Eyraud

La direction a donc décidé de redéfinir le supporterisme, en gros se débarrasser des groupes de suppporters, via son Agora OM. Hughes Ouvrard est en premier ligne dans ce projet et a échangé avec les différents OM Nation.

Plus les jours passent, plus des membres de l’OM Nation claquent la porte. Mike, de l’ancien OM Nation Miami, nous a expliqué lundi dans Débat Foot Marseille ce que le directeur général, Hughes Ouvrard leur a dit lors d’une visioconférence il y a quelques jours (voir images ci-dessus). Il a notamment exclu une vente et expliqué que McCourt avait une confiance totale en Jacques-Henri Eyraud. Des propos également relayés par la Provence…

Le club ne sera pas vendu car il n’est pas à vendre

« Le club n’est pas à vendre, on n’a jamais reçu d’offre, ni d’Arabie Saoudite ni de Tunisie ou en France.. Le club ne sera pas vendu car il n’est pas à vendre… Frank (McCourt) pense que JHE est la bonne personne à la tête de l’OM. Il a mis 370 M€ dedans, il a le droit de décider qui le dirige ». Hugues Ouvrard – source : Visioconférence / La Provence (23/02/2021)