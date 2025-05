Le Havre – OM : le HAC condamne les incidents violents en tribunes

Hier soir, alors que les 22 acteurs disputaient la 64e minute de jeu, le match a été interrompu suite à des violences survenues dans l’une des tribunes du stade Océane. Dans un communiqué officiel paru ce matin, le club s’engage à identifier les auteurs de ces actes et à prendre les mesures nécessaires pour éviter que de tels débordements ne se reproduisent.

À l’origine de ces incidents, des ultras havrais qui se sont dirigés vers une tribune latérale pour s’en prendre à des supporteurs marseillais qui ont célébré le but d’Amine Gouiri. Le match a ensuite était interrompu pendant près de 35 minutes avant de voir les Marseillais arracher une victoire qui leur offre la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.

“Le club condamne fermement les comportements violents.”

Au lendemain matin de ce match entaché par les incidents dans ses propres tribunes, le HAC a donc publié un communiqué dans lequel il condamne les agissements violents dans ses tribunes tout en promettant de s’associer avec les autorités compétentes pour identifier les auteurs de ces violences :

“Suite aux incidents survenus pendant la seconde période du match HAC – OM dans les tribunes du Stade Océane, le club tient à fermement condamner les comportements violents et totalement disproportionnés. Le HAC étudie depuis hier soir les différents moyens en sa possession pour établir les responsabilités individuelles et collectives qui ont généré ces troubles manifestes. (…) Le HAC a une pensée pour les spectateurs victimes ou témoins de ces débordements et tient à les assurer que tout sera mis en œuvre pour que de tels incidents ne se reproduisent plus à l’avenir.”

Interruption du match HAC – OM, le club condamne les comportements violents. 📝 — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) May 11, 2025

Alors que le HAC va jouer sa survie dans l’élite lors de la dernière journée contre Strasbourg, il reste à voir quelles sanctions seront prononcées au cours de la semaine à venir…

