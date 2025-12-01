Le LOSC lance déjà le choc face à l’OM !

Le choc entre le LOSC et l’OM, programmé vendredi à 21h, s’annonce déjà brûlant. Grâce à sa victoire au Havre (0-1) et au faux pas marseillais contre Toulouse (2-2), Lille est revenu à deux points du podium… et de son prochain adversaire. Une situation qui a rapidement inspiré des réactions fortes dans le camp nordiste, où l’on mesure pleinement l’importance de ce rendez-vous entre deux prétendants au haut du tableau de Ligue 1.

À peine la rencontre remportée au Havre terminée, les Lillois ont basculé vers le duel face à l’Olympique de Marseille. Romain Perraud n’a pas tourné autour du pot : « C’est un gros morceau qu’on va recevoir à la maison. Il va déjà falloir bien récupérer parce qu’on a enchaîné beaucoup de matches et être prêt parce qu’en face, ce sera l’une des meilleures équipes du championnat. » Une manière d’insister sur l’intensité attendue et sur la nécessité pour le LOSC d’aborder ce match avec une fraîcheur physique retrouvée.

Le LOSC veut « être prêt » pour accueillir l’OM

Quelques minutes plus tard, l’entraîneur Bruno Genesio a tenu un discours tout aussi ambitieux. Pour lui, le rendez-vous de vendredi relève clairement du très haut niveau : « Ça va être un match de Ligue des champions. On a l’habitude, contre eux, d’avoir des matches très intenses et très tactiques. C’est certainement la deuxième meilleure équipe du championnat, le meilleur effectif derrière Paris. Ils ont un très bon coach. Ils sont très performants à l’extérieur où ils marquent beaucoup de buts. »

L’entraîneur lillois a ensuite insisté sur la recette à appliquer : « Ce sera à nous d’être comme on l’a été ce soir : très solide défensivement et jouer notre jeu habituel. À domicile, on est nous aussi performants, donc ça devrait donner un match assez agréable à regarder. »

Avant de conclure avec humour : « Ça fera des abonnés en plus ! »

De son côté, le président Olivier Létang a, lui aussi, tenu à appuyer l’importance de la rencontre, tout en envoyant la pression vers Marseille : « On a un très grand combat vendredi contre l’Olympique de Marseille qui sera le favori de cette rencontre. Donc on va les attendre. » Une sortie qui fait écho au passif existant entre les deux directions et qui promet une atmosphère survoltée au stade Pierre-Mauroy.

Entre ambition lilloise, déplacements massifs attendus des supporters marseillais et enjeux au classement, ce LOSC – OM s’annonce comme l’un des duels majeurs de la semaine en Ligue 1.