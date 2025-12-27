Le Maroc d’Aguerd ralenti, mais en tête !

Le Maroc a manqué l’occasion de valider dès la deuxième journée sa qualification pour les quarts de finale de la CAN 2025. Opposés au Mali dans un choc très attendu du groupe A, les Lions de l’Atlas ont été accrochés (1-1) malgré une nette domination globale. Titulaire en défense centrale, le joueur de l’Olympique de Marseille, Nayef Aguerd, a disputé l’intégralité de la rencontre dans un contexte tendu et exigeant.

Après la rencontre entre l’Égypte et l’Afrique du Sud, le pays hôte entrait en scène pour ce deuxième grand rendez-vous de la phase de groupes. Victorieux lors de leur premier match, les hommes de Walid Regragui pouvaient assurer leur qualification avec un nouveau succès. En face, un Mali sous pression après son match nul concédé dans les derniers instants contre la Zambie (1-1).



Sans surprise, Walid Regragui reconduisait une ossature proche de celle alignée lors de la première journée. En défense, Nayef Aguerd, pilier de l’arrière-garde marocaine et défenseur central de l’OM, débutait la rencontre. Le Maroc prenait rapidement le contrôle du ballon face à une sélection malienne regroupée en 5-3-2. Très actif entre les lignes, Brahim Diaz se montrait dangereux dès les premières minutes, sans toutefois trouver l’ouverture.

Le Maroc tenu en échec par le Mali !

La domination marocaine finissait par être récompensée juste avant la pause. Après une action individuelle de Brahim Diaz, une main malienne dans la surface était sanctionnée d’un penalty. L’attaquant ne manquait pas l’occasion et permettait au Maroc de rentrer aux vestiaires avec l’avantage (1-0, 45e).

Au retour des vestiaires, le Mali changeait d’attitude et se projetait davantage vers l’avant. Malgré la vigilance de la défense marocaine, emmenée par Nayef Aguerd, les Aigles trouvaient l’égalisation à l’heure de jeu. Après l’intervention de la VAR, un penalty était accordé et transformé par Sinayoko (1-1, 60e).

La fin de match devenait plus hachée, marquée par de nombreuses interruptions. Walid Regragui tentait de relancer son équipe avec les entrées de Ben Seghir, En-Nesyri, Abde Ezzalzouli et Soufiane Rahimi, mais le score ne bougeait plus. Solide dans les duels et propre à la relance, Nayef Aguerd a tenu son rang jusqu’au coup de sifflet final.

Avec ce nul, le Maroc reste en tête du groupe A et conserve son destin entre les mains. Une victoire lors du dernier match face à la Zambie lui assurerait la première place, tandis que le Mali devra impérativement s’imposer contre les Comores pour espérer poursuivre son parcours dans cette CAN 2025.