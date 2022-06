Pourquoi le mercato de l’OM est toujours en attente…

Le mercato estival 2022 a officiellement ouvert ses portes le 10 juin dernier. Pablo Longoria a du mal a concrétiser ses premiers dossiers, bloqué par le feu vert des instances. Le mercato de l’OM est toujours en attente alors que la reprise est prévue le 29 juin…

L’Equipe rapelle ce mardi que « l’OM a un temps été bloqué dans l’attente de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS) au sujet du transfert de Pape Gueye. (…) Le TAS a confirmé la suspension des sanctions de la FIFA (interdiction de recrutement pour deux mercatos consécutifs pour l’OM et suspension pour quatre mois de Gueye) jusqu’à une décision sur le fond de l’affaire en octobre, ce qui permet au club de pouvoir recruter cet été. » Cependant, l’OM attend toujours la décision de la DNCG…

Après la décision du TAS, l’OM attend celle de la DNCG…

Le club marseillais est passé devant la DNCG fin mai, mais l’instance a demandé des pièces complémentaires transmises récemment par la direction olympienne. Longoria et son staff attendent de savoir si sa masse salariale sera ou non encadrée, la réponse devrait tomber ce jeudi (23 juin). Dans le même temps, l’OM n’a pas cédé à la surenchère salariale et a donc laissé filer deux dossiers bien engagés. En effet Mohamed Ali Cho a opté pour la Real Sociedad, Axel Witsel qui était tout proche devenir le successeur de Kamara devrait lui s’engager avec l’Atlético qui ne lui propose qu’une année de contrat mais avec un salaire bien plus élevé. La décision de la DNCG, si elle est favorable, devrait permettre à Longoria et à son équipe d’avoir une marge de manoeuvre plus large, afin de lancer de mercato et de vite trouver un milieu de terrain défensif pour la reprise…

À LIRE AUSSI : Contrat de deux ans proposé à cette cible prioritaire !

Witsel vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit

« Tout le monde connait Axel Witsel, c’est un joueur très important à la récupération. Que tu sois bloc bas, bloc médiant ou bloc haut, avec son expérience il sait où se placer. C’est quelqu’un qui après récupération ne conserve pas la balle, il va directement jouer latéralement ou vers l’avant. S’il sent que l’équipe est sous pression, il peut physiquement faire tourner ou conserver la balle. Il peut aussi s’aligner comme 4e défenseur central dans une défense à 3. On est sur un élément d’expérience, il vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit, « ce n’est pas comme Eden Hasard qui va reprendre 22kg à chaque trêve ». Witsel s’entraine tout le temps, il est tout le temps au top, il faut voir la façon dont il a récupéré à son âge de sa rupture au tendon d’Achille. Cela montre aussi que son corps est en parfaite santé. Il ne faut pas attendre de lui des statistiques, buts et passes décisives ce n’est pas son truc, il se projette un peu mais pas énormément, sur la transition lors d’une récupération haute, mais ce n’est pas un joueur qui va venir dans la surface adverse après une longue possession mettre sa tête. C’est un bon élément d’expérience pour l’OM en tout cas… » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/06/2022)